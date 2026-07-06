کشتواڑ اور ڈوڈہ میں اچانک سیلاب سے تباہی، قومی شاہراہ بند - FLASH FLOODS IN KISHTWAR DODA
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Published : July 6, 2026 at 10:38 AM IST
ڈوڈہ، کشتواڑ، جموں، (محمد اشرف گنائی)
پیر کی صبح ضلع کشتواڑ میں 540 میگاواٹ کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ٹیل ریس ٹنل علاقے میں اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے سبب بنیادی ڈھانچے، مشینری اور دیگر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ موقعے سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے کے باعث کئی گاڑیاں مٹی، چٹانوں اور ملبے تلے دب گئیں، جب کہ پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اچانک آنے والے سیلاب کے باعث جاری تعمیراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔
واقعے کے فوری بعد متعلقہ انتظامیہ نے نقصان کا جائزہ لینے، امدادی کارروائیاں شروع کرنے اور ملبہ ہٹانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ کشتواڑ پولیس نے اس بارے میں تفصیلات فرہم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
وہیں ایک دوسرے واقعے میں ڈوڈہ کے پریم نگر علاقے میں بھی بادل پھٹنے جیسے واقعے کے بعد اچانک سیلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں مٹی، پتھر اور ملبہ بڑی مقدار میں ڈوڈہ-کشتواڑ قومی شاہراہ (NH-244) پر آ گیا۔ شاہراہ پریم نگر کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگلے احکامات تک قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں۔ متعلقہ محکمے ملبہ ہٹانے اور شاہراہ کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔
ڈوڈہ، کشتواڑ، جموں، (محمد اشرف گنائی)
پیر کی صبح ضلع کشتواڑ میں 540 میگاواٹ کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے ٹیل ریس ٹنل علاقے میں اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، جس کے سبب بنیادی ڈھانچے، مشینری اور دیگر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ موقعے سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیلابی ریلے کے باعث کئی گاڑیاں مٹی، چٹانوں اور ملبے تلے دب گئیں، جب کہ پروجیکٹ کے مختلف حصوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ اچانک آنے والے سیلاب کے باعث جاری تعمیراتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔
واقعے کے فوری بعد متعلقہ انتظامیہ نے نقصان کا جائزہ لینے، امدادی کارروائیاں شروع کرنے اور ملبہ ہٹانے کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ کشتواڑ پولیس نے اس بارے میں تفصیلات فرہم کرنے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی جانکاری نہیں ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
وہیں ایک دوسرے واقعے میں ڈوڈہ کے پریم نگر علاقے میں بھی بادل پھٹنے جیسے واقعے کے بعد اچانک سیلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں مٹی، پتھر اور ملبہ بڑی مقدار میں ڈوڈہ-کشتواڑ قومی شاہراہ (NH-244) پر آ گیا۔ شاہراہ پریم نگر کے مقام پر ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگلے احکامات تک قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے گریز کریں اور صرف سرکاری ذرائع سے جاری ہونے والی معلومات پر اعتماد کریں۔ متعلقہ محکمے ملبہ ہٹانے اور شاہراہ کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔