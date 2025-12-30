ETV Bharat / Videos

ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات ناقابلِ برداشت - MLA BANIHAL SAJAD SHAHEEN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ممبر اسمبلی بانہال سجاد شاہین (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 30, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے ممبر اسمبلی بانہال و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد شاہین نے ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات کو ناقابلِ برداشت قرار دیا ہے۔ ممبر اسمبلی بانہال اپنے حلقہ کے بنکوٹ، بانہال میں آبپاشی کی ایک نہر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں کہا کہ مذہبی نفرت کے باعث ایک طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے کشمیری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ سجاد شاہین نے حکومتِ ہند، بالخصوص مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ 

انہوں نے کہا کہ اس سلسلے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بیروں ریاست کے وزرائے اعلیٰ سے تحریری طور پر اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر روکنے کی گزارش بھی کی ہے۔ سجاد شاہین نے بیرونی ریاستوں میں مقیم کشمیری کاروباری اور طلبا کو احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے بھی ایک معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے کیونکہ جن لیڈروں نے آج ہاؤس اریسٹ ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے وہ لیڈر اپنے اپنے مقامات پر بھی ریزرویشن کے معاملے پر بات کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیاسی نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے پر آغا روح اللہ پارلیمنٹ میں یا اپنی پارٹی کے اندر بات کر سکتے تھے یا جمہوری طریقہ سے میڈیا کے سامنے آکر بات کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ 

رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کے ممبر اسمبلی بانہال و نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سجاد شاہین نے ملک کی مختلف ریاستوں میں کشمیریوں کے خلاف پیش آنے والے فرقہ وارانہ واقعات کو ناقابلِ برداشت قرار دیا ہے۔ ممبر اسمبلی بانہال اپنے حلقہ کے بنکوٹ، بانہال میں آبپاشی کی ایک نہر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں کہا کہ مذہبی نفرت کے باعث ایک طبقے کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے کشمیری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ سجاد شاہین نے حکومتِ ہند، بالخصوص مرکزی وزیر داخلہ اور وزیر دفاع سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ 

انہوں نے کہا کہ اس سلسلے جموں وکشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بیروں ریاست کے وزرائے اعلیٰ سے تحریری طور پر اس قسم کے واقعات کو فوری طور پر روکنے کی گزارش بھی کی ہے۔ سجاد شاہین نے بیرونی ریاستوں میں مقیم کشمیری کاروباری اور طلبا کو احتیاط برتنے کا مشورہ بھی دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اپنی پارٹی کے ترجمان ڈاکٹر ہر بخش سنگھ نے بھی ایک معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے کیونکہ جن لیڈروں نے آج ہاؤس اریسٹ ہونے کا ڈھونگ رچایا ہے وہ لیڈر اپنے اپنے مقامات پر بھی ریزرویشن کے معاملے پر بات کر سکتے تھے کیونکہ یہ سیاسی نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور اگر اس مسئلے پر آغا روح اللہ پارلیمنٹ میں یا اپنی پارٹی کے اندر بات کر سکتے تھے یا جمہوری طریقہ سے میڈیا کے سامنے آکر بات کر سکتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں کیا جا رہا ہے۔ 

For All Latest Updates

TAGGED:

HARASSMENT KASHMIRI OUTSIDE KASHMIR
HARASSMENT OF KASHMIRIS OUTSIDE UT
HARASSMENT KASHMIRIS OUTSIDE STATE
MLA SAJAD SHAHEEN ON KASHMIRIS
MLA BANIHAL SAJAD SHAHEEN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

Aga Ruhullah Mehdi is doing politics on the reservation issue: Dr Harbaksh Singh Urdu News

یہ ایک فکسڈ میچ ہے: لیڈروں نے ہاؤس اریسٹ ہونے کا رچایا ہے ڈھونگ

December 30, 2025 at 7:45 PM IST
Mehbooba Mufti expresses concern over harassment of Kashmiris outside Jammu and Kashmir; questions over detention of leaders over reservations ETV Bharat

محبوبہ مفتی کا ردعمل، کہا: سیاسی رہنماؤں کو گھروں میں نظربند کرنا جمہوری اقدار کے خلاف

December 30, 2025 at 6:30 PM IST
بی ایس ایف خواتین اہلکار سرحد پر

دراندازی کو ناکام بنانے کے لیے سرحد پر بی ایس ایف اہلکار الرٹ

December 30, 2025 at 5:10 PM IST
سی سی ٹی وی میں نظر آئے 2 مشتبہ شخص، فورسز نے کی تلاشی مہم شروع

سی سی ٹی وی میں نظر آئے 2 مشتبہ شخص، فورسز نے کی تلاشی مہم شروع

December 26, 2025 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.