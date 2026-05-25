مکہ مکرمہ کے منیٰ میں عقیدت اور ایمان کا سمندر - HAJJ 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 25, 2026 at 6:37 PM IST
مکۃ المکرمہ: مکہ مکرمہ میں حج 2026 کے باضابطہ آغاز کے ساتھ ہی لاکھوں عازمین منیٰ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے پندرہ لاکھ سے زائد حجاج کرام مذہبی و روحانی جوش و جذبے کے ساتھ مناسکِ حج ادا کرنے میں مشغول ہیں۔
مسجد الحرام سے "لبیک اللہم لبیک" کی صداؤں کے بیچ روانہ ہوئے قافلوں نے ایمان افروز منظر پیش کیا۔ سعودی حکام نے سکیورٹی، رہائش، طبی امداد اور ٹرانسپورٹ کے مکمل انتظامات کیے ہیں جبکہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فضائی نگرانی بھی جاری ہے۔
بھارتی عازمین کے لیے خصوصی طبی اور رہائشی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق حج کے تمام انتظامات منظم اور مکمل طور پر قابو میں ہیں۔
مکۃ المکرمہ: مکہ مکرمہ میں حج 2026 کے باضابطہ آغاز کے ساتھ ہی لاکھوں عازمین منیٰ کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ دنیا بھر سے آئے پندرہ لاکھ سے زائد حجاج کرام مذہبی و روحانی جوش و جذبے کے ساتھ مناسکِ حج ادا کرنے میں مشغول ہیں۔
مسجد الحرام سے "لبیک اللہم لبیک" کی صداؤں کے بیچ روانہ ہوئے قافلوں نے ایمان افروز منظر پیش کیا۔ سعودی حکام نے سکیورٹی، رہائش، طبی امداد اور ٹرانسپورٹ کے مکمل انتظامات کیے ہیں جبکہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے فضائی نگرانی بھی جاری ہے۔
بھارتی عازمین کے لیے خصوصی طبی اور رہائشی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق حج کے تمام انتظامات منظم اور مکمل طور پر قابو میں ہیں۔