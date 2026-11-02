حاجی پبلک اسکول روایتی تعلیم فراہم کرنے والے موجودہ اداروں سے بنیادی طور پر مختلف، اسکول کی بانی صبا حاجی سے خاص بات چیت
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 2, 2026 at 8:53 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 9:09 PM IST
جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کا بریسوانا گاؤں سطح سمندر سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ سترہ سال قبل، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دور افتادہ ایک خوبصورت اور پہاڑی گاؤں، تعلیم کے میدان میں ایک مثالی نمونہ بن جائے گا۔ صرف ضلع میں ہی نہیں بلکہ پوری یونین ٹیریٹری میں حاجی پبلک اسکول کے ایجوکیشن سسٹم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حاجی خاندان نے غیر منافع بخش اور امدادی تعلیمی ادارہ کی بنیاد 2009 میں رکھی۔ مقصد تھا، علاقے کے کم آمدنی والے کسان خاندانوں کے بچوں کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کرنا۔ حاجی پبلک اسکول روایتی تعلیم فراہم کرنے والے موجودہ اداروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک انگلش میڈیم کو-ایجوکیشنل اسکول ہے۔ یہاں نرسری سے لے کر دسویں جماعت تک کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول میں روایتی رٹہ سسٹم کے بجائے سرگرمیوں پر مبنی پڑھائی، عملی سائنس کے تجربات، اور ریاضی کے عملی طریقوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اسکول کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں مقامی اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور کینیڈا، سنگاپور، امریکہ، جنوبی افریقہ اور فرانس جیسے ممالک سے رضاکار آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔
جموں و کشمیر کے ضلع ڈوڈہ کا بریسوانا گاؤں سطح سمندر سے تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے۔ سترہ سال قبل، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دور افتادہ ایک خوبصورت اور پہاڑی گاؤں، تعلیم کے میدان میں ایک مثالی نمونہ بن جائے گا۔ صرف ضلع میں ہی نہیں بلکہ پوری یونین ٹیریٹری میں حاجی پبلک اسکول کے ایجوکیشن سسٹم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حاجی خاندان نے غیر منافع بخش اور امدادی تعلیمی ادارہ کی بنیاد 2009 میں رکھی۔ مقصد تھا، علاقے کے کم آمدنی والے کسان خاندانوں کے بچوں کو معیاری اور سستی تعلیم فراہم کرنا۔ حاجی پبلک اسکول روایتی تعلیم فراہم کرنے والے موجودہ اداروں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک انگلش میڈیم کو-ایجوکیشنل اسکول ہے۔ یہاں نرسری سے لے کر دسویں جماعت تک کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسکول میں روایتی رٹہ سسٹم کے بجائے سرگرمیوں پر مبنی پڑھائی، عملی سائنس کے تجربات، اور ریاضی کے عملی طریقوں پر زور دیا جاتا ہے۔ اسکول کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں مقامی اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور کینیڈا، سنگاپور، امریکہ، جنوبی افریقہ اور فرانس جیسے ممالک سے رضاکار آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔