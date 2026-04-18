کشمیر حج ہاؤس سے لبیک کی صداؤں کے بیچ عازمین سفر محمود پر روانہ - KASHMIR HAJJ PILGRIMS
Published : April 18, 2026 at 5:05 PM IST
سرینگر: سرینگر سے 431 عازمین پر مشتمل پہلا قافلہ تین خصوصی پروازوں کے ذریعے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ سرینگر کے حج ہاؤس بمنہ سے فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی، جہاں روح پرور اور کافی جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ سرینگر سے عازمین کی روانگی کا سلسلہ 28 اپریل تک جاری رہے گا۔
رواں برس جموں و کشمیر سے 4704 عازمین حج ادا کریں گے جبکہ ملک بھر سے سفر محمود پر روانہ ہونے والے عازمین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ 75 ہزار سے زائد ہے۔
ادھر، انتظامیہ کی جانب سے حج ہاؤس بمنہ اور سرینگر ایئرپورٹ پر بہتر سہولیات، سخت سکیورٹی اور جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب نے اس سال صحت اسکریننگ، سامان کی حد میں کمی اور سمارٹ واچز جیسی نئی تبدیلیاں متعارف کی ہیں۔
