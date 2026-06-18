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ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان، کسانوں نے دہرایا کراپس انشورنس کا مطالبہ - HAILSTORM DAMAGE APPLE CROP

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ژالہ باری سے سیب کے باغات کو نقصان، کسانوں نے دہرایا کراپس انشورنس کا مطالبہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 18, 2026 at 4:15 PM IST

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پلوامہ (سید عادل مشتاق) :  جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے متعدد علاقوں میں ژالہ باری سے سیب کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جس کے باعث باغبانوں کی نہ صرف ہفتوں کی محنت ضائیع ہوئی ہے بلکہ وہ مزید قرض میں دھنس چکے ہیں۔ 

متاثرہ کسانوں نے حکومت سے فوری معاوضے کی اپیل کرتے ہوئے سیب کی فصل کو فوری طور پر فصل بیمہ (کراپ انشورنس) کے دائرے میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔

قابل ذکر ہے کہ کشمیر کی معیشت کا ایک بڑا حصہ باغبانی کا شعبہ ہے۔ وادی خاص کر جنوبی کشمیر کی خاصی آبادی سیب کی صنعت کے ساتھ بلواسطہ یا بالواسطہ جڑی ہے۔ اور ہر سال موسمی خرابی کے سبب اس صنعت سے جڑے افراد کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

پلوامہ (سید عادل مشتاق) :  جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے متعدد علاقوں میں ژالہ باری سے سیب کے باغات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ جس کے باعث باغبانوں کی نہ صرف ہفتوں کی محنت ضائیع ہوئی ہے بلکہ وہ مزید قرض میں دھنس چکے ہیں۔ 

متاثرہ کسانوں نے حکومت سے فوری معاوضے کی اپیل کرتے ہوئے سیب کی فصل کو فوری طور پر فصل بیمہ (کراپ انشورنس) کے دائرے میں شامل کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔

قابل ذکر ہے کہ کشمیر کی معیشت کا ایک بڑا حصہ باغبانی کا شعبہ ہے۔ وادی خاص کر جنوبی کشمیر کی خاصی آبادی سیب کی صنعت کے ساتھ بلواسطہ یا بالواسطہ جڑی ہے۔ اور ہر سال موسمی خرابی کے سبب اس صنعت سے جڑے افراد کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

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TAGGED:

APPLE
KASHMIR
HAILSTORM
کشمیر ژالہ باری
HAILSTORM DAMAGE APPLE CROP

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ETV Bharat Urdu Team

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