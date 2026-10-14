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حاملہ خاتون، پیٹ میں موجود بچے کی موت پر گریز میں احتجاج

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گریز میں احتجاج (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : October 14, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : October 14, 2026 at 4:16 PM IST

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گریز: شمالی کشمیر کے گریز علاقے میں ایک حاملہ خاتون اور پیٹ میں موجود اسکے بچے کی موت کے بعد سرحدی قصبہ میں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے دکانیں بند کیں۔

لوگوں کا الزام ہے کہ حاملہ خاتون کو بروقت علاج نہ ملنے اور طبی ایمرجنسی خدمات کی عدم موجودگی کے باعث دو جانیں تلف ہوئیں۔ تاہم طبی عملہ کا کہنا ہے کہ برفباری کے سبب وقت پر خاتون ضلع اسپتال بانڈی پورہ نہ پہنچ سکی جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔

اس واقعے پر تلیل اور گریز کے باشندوں نے سرحدی علاقوں میں ہنگامی طبی سہولیات اور علاج تک رسائی کے انتظامات میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔

گریز: شمالی کشمیر کے گریز علاقے میں ایک حاملہ خاتون اور پیٹ میں موجود اسکے بچے کی موت کے بعد سرحدی قصبہ میں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے دکانیں بند کیں۔

لوگوں کا الزام ہے کہ حاملہ خاتون کو بروقت علاج نہ ملنے اور طبی ایمرجنسی خدمات کی عدم موجودگی کے باعث دو جانیں تلف ہوئیں۔ تاہم طبی عملہ کا کہنا ہے کہ برفباری کے سبب وقت پر خاتون ضلع اسپتال بانڈی پورہ نہ پہنچ سکی جس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی۔

اس واقعے پر تلیل اور گریز کے باشندوں نے سرحدی علاقوں میں ہنگامی طبی سہولیات اور علاج تک رسائی کے انتظامات میں کمی پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔

Last Updated : October 14, 2026 at 4:16 PM IST

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TAGGED:

GUREZ PREGNANT WOMAN DEATH
STILLBORN BABY DEATH
KASHMIR PREGNANT STILLBORN DEATH
گریز حاملہ خاتون موت احتجاج
GUREZ PROTEST

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