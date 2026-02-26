ہریانہ کے نوح میں ایک بار پھر دلہن کے لیے شاندار ہیلی کاپٹر الوداعی تقریب منعقد کی گئی - HARYANA HELICOPTER DULHAN VIDAI
Published : February 26, 2026 at 1:05 PM IST
نوح، ہریانہ: ریاست ہریانہ کے تواڈو، نوح میں اتوار کو ایک انوکھی اور یادگار شادی دیکھی گئی۔ ایک بیٹی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے سسرال کے لیے روانہ ہوئی، شادی کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا۔ پولیس کے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان یہ واقعہ علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے۔ گروگرام کے کدر پور کے رہنے والے دولہا روہت ڈگر کی شادی کی بارات تواڈو کے جاٹواڑا محلے میں پہنچی۔ روہت ڈگر نے دیویندر کی بیٹی سواتی سے شادی کی۔ دلہن اتوار کی صبح تقریباً 11 بجے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے سسرال کے لیے روانہ ہوئی۔ ہیلی کاپٹر تواڈو اناج منڈی کمپلیکس میں اترا، جہاں پولیس کی مکمل موجودگی اور فائر بریگیڈ کی گاڑی تعینات تھی۔
دولہا روہت ڈگر نے بتایا کہ ان کے والد کی طویل عرصے سے خواہش تھی کہ ان کی بہو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اپنے سسرال پہنچے۔ اس خواب کو پورا کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر اس کے چچا اور بہنوئی بھی موجود تھے۔ روہت نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس دلچسپ لمحے سے بے حد خوش ہیں۔ دلہن سواتی نے بھی ہیلی کاپٹر کی روانگی پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ خود کو خوش قسمت سمجھتی ہیں کہ ایسا سسرال ہے، جہاں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جا رہی ہے۔ پورا خاندان اس تجربے سے خوش ہے اور ان کی آگے کی خوشگوار زندگی کی خواہش کر رہا ہے۔
آس پاس کے دیہات کے سینکڑوں لوگ ہیلی کاپٹر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے ہیلی کاپٹر کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اس انوکھے نظارے کو قید کیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ضلع نوح میں ہیلی کاپٹر سے شادی کے جلوس اور دلہن کی رخصتی کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے تواڈو میں نیٹ برادری کی ایک بیٹی کی ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانگی موضوع بحث تھی۔ ضلع میں حالیہ دنوں میں اسی طرح کی کئی شادیاں ہوئی ہیں جن میں اڑن کھٹولہ یعنی ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ رجحان اب ایک نیا سماجی رجحان بنتا جا رہا ہے اور عوام کی اپنی طرف توجہ مبذول کر رہا ہے۔
