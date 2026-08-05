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'معاوضہ اپنوں کی موت کا نعم البدل نہیں'، جموں کشمیر ایل جی منوج سنہا - جموں کشمیر سرکاری نوکری

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ایل جی سنہا نے تقسیم کیے تقرری نامے (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 5, 2026 at 4:34 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں بدھ کو ایک تقریب معنقد کی گئی جس میں گزشتہ تین دہائیوں سے بھی زائد عرصہ کے دوران کسی بھی طرح کے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہریوں کے قریبی اہل خانہ میں سرکاری نوکریوں کے تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔ 

اس موقع پر منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں جان گنوانے والے شہریوں  کے لواحقین کو سرکاری ملازمت یا کسی بھی طرح کی معاونت سے ان کے پیاروں کے کھونے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ 

تاہم انہوں نے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کو "انصاف، بازآبادکاری اور باعزت روزگار کی جانب ایک اہم قدم" قرار دیا۔

اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ "دہشت گردی سے متاثرہ ہر ایک اہل کنبے کو جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔"

سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں بدھ کو ایک تقریب معنقد کی گئی جس میں گزشتہ تین دہائیوں سے بھی زائد عرصہ کے دوران کسی بھی طرح کے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہریوں کے قریبی اہل خانہ میں سرکاری نوکریوں کے تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔ 

اس موقع پر منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں جان گنوانے والے شہریوں  کے لواحقین کو سرکاری ملازمت یا کسی بھی طرح کی معاونت سے ان کے پیاروں کے کھونے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ 

تاہم انہوں نے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کو "انصاف، بازآبادکاری اور باعزت روزگار کی جانب ایک اہم قدم" قرار دیا۔

اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ "دہشت گردی سے متاثرہ ہر ایک اہل کنبے کو جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔"

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TAGGED:

MANOJ SINHA
JAMMU KASHMIR
TERROR VICTIMS GOVT JOBS
جموں کشمیر سرکاری نوکری
MANOJ SINHA ON TERROR VICTIMS

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