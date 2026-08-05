'معاوضہ اپنوں کی موت کا نعم البدل نہیں'، جموں کشمیر ایل جی منوج سنہا - جموں کشمیر سرکاری نوکری
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 5, 2026 at 4:34 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں بدھ کو ایک تقریب معنقد کی گئی جس میں گزشتہ تین دہائیوں سے بھی زائد عرصہ کے دوران کسی بھی طرح کے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہریوں کے قریبی اہل خانہ میں سرکاری نوکریوں کے تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں جان گنوانے والے شہریوں کے لواحقین کو سرکاری ملازمت یا کسی بھی طرح کی معاونت سے ان کے پیاروں کے کھونے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔
تاہم انہوں نے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کو "انصاف، بازآبادکاری اور باعزت روزگار کی جانب ایک اہم قدم" قرار دیا۔
اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ "دہشت گردی سے متاثرہ ہر ایک اہل کنبے کو جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔"
سرینگر (جاوید ڈار): سرینگر کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر (SKICC) میں بدھ کو ایک تقریب معنقد کی گئی جس میں گزشتہ تین دہائیوں سے بھی زائد عرصہ کے دوران کسی بھی طرح کے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے شہریوں کے قریبی اہل خانہ میں سرکاری نوکریوں کے تقرری نامے تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں جان گنوانے والے شہریوں کے لواحقین کو سرکاری ملازمت یا کسی بھی طرح کی معاونت سے ان کے پیاروں کے کھونے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔
تاہم انہوں نے سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کو "انصاف، بازآبادکاری اور باعزت روزگار کی جانب ایک اہم قدم" قرار دیا۔
اس موقع پر انہوں نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ "دہشت گردی سے متاثرہ ہر ایک اہل کنبے کو جموں کشمیر حکومت کی جانب سے ضروری مدد فراہم کی جائے گی۔"