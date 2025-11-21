ETV Bharat / Videos

کشمیریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری: میرواعظ کشمیر - MIRWAIZ ON KASHMIRIS SAFETY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 21, 2025 at 8:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخ جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک بار پھر دہلی کے لال قلعہ دھماکے کو ’افسوسناک سانحہ‘ قرار دیا تاہم انہوں نے ’’کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے‘‘ کی بھی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے کشمیریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔

میرواعظ کشمیر نے آزادی صحافت (پریس فریڈم) کو یقینی بنائے کے علاوہ سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کی بھی شفاف تحقیقات کیے جانے اور اسے منظر عام پر لائے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔

خطبہ جمعہ کے دوران مولوی عمر فاروق نے میڈیا ادارے ’’کشمیر ٹائمز‘‘ کے دفتر پر چھاپے کی بھی کڑی مذمت کرتے ہوئے ’آزادی صحافت کو یقینی بنائے جانے‘ کا مطالبہ کیا۔

انہوں نے کشمیر میں سردیوں کے آغاز سے قبل بجلی کے نرخوں میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو بھی کشمیریوں کے ساتھ ’’سنگین ناانصافی‘‘ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔

سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخ جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک بار پھر دہلی کے لال قلعہ دھماکے کو ’افسوسناک سانحہ‘ قرار دیا تاہم انہوں نے ’’کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے‘‘ کی بھی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے کشمیریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔

میرواعظ کشمیر نے آزادی صحافت (پریس فریڈم) کو یقینی بنائے کے علاوہ سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کی بھی شفاف تحقیقات کیے جانے اور اسے منظر عام پر لائے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔

خطبہ جمعہ کے دوران مولوی عمر فاروق نے میڈیا ادارے ’’کشمیر ٹائمز‘‘ کے دفتر پر چھاپے کی بھی کڑی مذمت کرتے ہوئے ’آزادی صحافت کو یقینی بنائے جانے‘ کا مطالبہ کیا۔

انہوں نے کشمیر میں سردیوں کے آغاز سے قبل بجلی کے نرخوں میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو بھی کشمیریوں کے ساتھ ’’سنگین ناانصافی‘‘ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

MIRWAIZ KASHMIR MOLVI UMAR FAROOQ
JAMA MASJID SRINAGAR
NOWGAM POLICE STATION BLAST
میرواعظ کشمیر مولوی عمر
MIRWAIZ ON KASHMIRIS SAFETY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

پولیس کی جانب سے پلوامہ میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

November 24, 2025 at 5:17 PM IST
ا

بجلی فیس میں اضافہ عوام کش فیصلہ: وحید پرہ

November 22, 2025 at 4:24 PM IST
ایل جی منوج سنہا

منوج سنہا نے کیا پاکستانی گولہ باری سے متاثرہ کنبوں کے لئے خصوصی پیکیج کا اعلان

November 21, 2025 at 4:30 PM IST
محبوبہ مفتی

محبوبہ مفتی نے کی دہلی بم دھماکے میں جاں بحق کشمیری شہری کے لواحقین سے ملاقات

November 20, 2025 at 9:01 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.