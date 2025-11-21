کشمیریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری: میرواعظ کشمیر - MIRWAIZ ON KASHMIRIS SAFETY
Published : November 21, 2025 at 8:42 PM IST
سرینگر: میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخ جامع مسجد سرینگر میں خطبہ جمعہ کے دوران ایک بار پھر دہلی کے لال قلعہ دھماکے کو ’افسوسناک سانحہ‘ قرار دیا تاہم انہوں نے ’’کشمیریوں کو ہراساں کیے جانے‘‘ کی بھی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے کشمیریوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔
میرواعظ کشمیر نے آزادی صحافت (پریس فریڈم) کو یقینی بنائے کے علاوہ سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کی بھی شفاف تحقیقات کیے جانے اور اسے منظر عام پر لائے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔
خطبہ جمعہ کے دوران مولوی عمر فاروق نے میڈیا ادارے ’’کشمیر ٹائمز‘‘ کے دفتر پر چھاپے کی بھی کڑی مذمت کرتے ہوئے ’آزادی صحافت کو یقینی بنائے جانے‘ کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کشمیر میں سردیوں کے آغاز سے قبل بجلی کے نرخوں میں 20 فیصد مجوزہ اضافے کو بھی کشمیریوں کے ساتھ ’’سنگین ناانصافی‘‘ قرار دیتے ہوئے حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا۔
