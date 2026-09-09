جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 9, 2026 at 4:45 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کیلے سال 2019میں ڈگری کالج کے نئے کیمپس کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ حالانکہ سال 2020میں تعمیری کام شروع کیے جانے کے باوجود ابھی بھی عمارت تکمیل سے کوسوں دور ہے، جس سے طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ کام انتہائی سست رفتاری سے انجام دیا جاتا رہا وہیں بعض اوقات چند دن کم کرکے مہینوں تک تعمیری سرگرمیاں معطل کی جاتیں جس سے عمارت تکمیل سے اور دور پہنچ جاتی۔ مقامی ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کچھ مسائل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے عارضی طور پر کام روک دیا گیا تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کالج عمارت جلد مکمل کرکے طلبہ کے نام وقف کی جائے گی۔
پلوامہ : ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کیلے سال 2019میں ڈگری کالج کے نئے کیمپس کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ حالانکہ سال 2020میں تعمیری کام شروع کیے جانے کے باوجود ابھی بھی عمارت تکمیل سے کوسوں دور ہے، جس سے طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
لوگوں کا کہنا ہے کہ کام انتہائی سست رفتاری سے انجام دیا جاتا رہا وہیں بعض اوقات چند دن کم کرکے مہینوں تک تعمیری سرگرمیاں معطل کی جاتیں جس سے عمارت تکمیل سے اور دور پہنچ جاتی۔ مقامی ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کچھ مسائل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے عارضی طور پر کام روک دیا گیا تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کالج عمارت جلد مکمل کرکے طلبہ کے نام وقف کی جائے گی۔