ETV Bharat / Videos

جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
جنوبی کشمیر کا یہ گورنمنٹ ڈگری کالج سات سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : September 9, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ : ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کیلے سال 2019میں ڈگری کالج کے نئے کیمپس کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ حالانکہ سال 2020میں تعمیری کام شروع کیے جانے کے باوجود ابھی بھی عمارت تکمیل سے کوسوں دور ہے، جس سے طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ کام انتہائی سست رفتاری سے انجام دیا جاتا رہا وہیں بعض اوقات چند دن کم کرکے مہینوں تک تعمیری سرگرمیاں معطل کی جاتیں جس سے عمارت تکمیل سے اور دور پہنچ جاتی۔ مقامی ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کچھ مسائل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے عارضی طور پر کام روک دیا گیا تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کالج عمارت جلد مکمل کرکے طلبہ کے نام وقف کی جائے گی۔

پلوامہ : ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے میں حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کیلے سال 2019میں ڈگری کالج کے نئے کیمپس کی تعمیر کو منظوری دی تھی۔ حالانکہ سال 2020میں تعمیری کام شروع کیے جانے کے باوجود ابھی بھی عمارت تکمیل سے کوسوں دور ہے، جس سے طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ کام انتہائی سست رفتاری سے انجام دیا جاتا رہا وہیں بعض اوقات چند دن کم کرکے مہینوں تک تعمیری سرگرمیاں معطل کی جاتیں جس سے عمارت تکمیل سے اور دور پہنچ جاتی۔ مقامی ایم ایل اے غلام محی الدین میر نے کچھ مسائل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے عارضی طور پر کام روک دیا گیا تاہم انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کالج عمارت جلد مکمل کرکے طلبہ کے نام وقف کی جائے گی۔

For All Latest Updates

TAGGED:

DEGREE COLLEGE RAJPORA
GOVERNMENT DEGREE COLLEGE RAJPORA
KASHMIR DEGREE COLLEGE INCOMPLETE
گورنمنٹ ڈگری کالج راجپورہ
DEGREE COLLEGE RAJPORA INCOMPLETE

اسی موضوع پر

فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

فلم فیسٹیول میں کشمیری فنکار اور سیاحتی شعبہ نظرانداز،  نمائندگی نہ ملنے پر ناراض

September 8, 2026 at 6:40 PM IST
کشمیر کا یہ گورنمنٹ اسکول بدل رہا ہے سرکاری نظام تعلیم کی تصویر

کشمیر کا یہ گورنمنٹ اسکول بدل رہا ہے سرکاری نظام تعلیم کی تصویر

September 8, 2026 at 3:00 PM IST
poet hariom panwars tribute to bashir badr tells the pain of 1987 riots, Urdu News

خود بی اے میں پڑھ رہے تھے، ایم اے میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی تھی

September 8, 2026 at 9:28 AM IST
ا

کشمیر میں اخروٹ کے درختوں کی کٹائی سے کسان، تاجرین پریشان

September 7, 2026 at 7:47 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.