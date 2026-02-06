ETV Bharat / Videos

دہلی دھماکہ کیس کے سلسلہ میں این آئی اے کا اننت ناگ میڈیکل کالج میں چھاپہ

این آئی اے کا اننت ناگ میڈیکل کالج میں چھاپہ (ای ٹی وی بھارت)

February 6, 2026

اننت ناگ : دہلی دھماکہ کیس میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں ایک بار پھر چھاپہ مار کارروائی انجام دی تلاشی کارروائی کے دوران ’اہم دساتاویز‘ ضبط کیے۔

ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ایک خصوصی ٹیم ضلع کے دیالگام میں واقع میڈیکل کالج اچانک پہنچی اور مختلف ریکارڈز، دستاویزات اور دیگر مواد کا معائنہ کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیم نے میڈیکل کالج انتظامیہ سے بھی ضروری معلومات حاصل کرکے بعض ’’اہم ریکارڈز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔‘‘

یاد رہے کہ دہلی دھماکہ سے قبل گرفتار کیا گئے ڈاکٹر عدیل سے پوچھ تاچھ کے بعد گزشتہ سال گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC Anantnag) اننت ناگ میں چھاپہ مارا گیا تھا جس دوران ایک ہتھیار کو بھی ضبط کیا گیا تھا۔  

