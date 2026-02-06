دہلی دھماکہ کیس کے سلسلہ میں این آئی اے کا اننت ناگ میڈیکل کالج میں چھاپہ - NIA RAID GMC ANANTNAG
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 6, 2026 at 5:22 PM IST
اننت ناگ : دہلی دھماکہ کیس میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں ایک بار پھر چھاپہ مار کارروائی انجام دی تلاشی کارروائی کے دوران ’اہم دساتاویز‘ ضبط کیے۔
ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ایک خصوصی ٹیم ضلع کے دیالگام میں واقع میڈیکل کالج اچانک پہنچی اور مختلف ریکارڈز، دستاویزات اور دیگر مواد کا معائنہ کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیم نے میڈیکل کالج انتظامیہ سے بھی ضروری معلومات حاصل کرکے بعض ’’اہم ریکارڈز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔‘‘
یاد رہے کہ دہلی دھماکہ سے قبل گرفتار کیا گئے ڈاکٹر عدیل سے پوچھ تاچھ کے بعد گزشتہ سال گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC Anantnag) اننت ناگ میں چھاپہ مارا گیا تھا جس دوران ایک ہتھیار کو بھی ضبط کیا گیا تھا۔
اننت ناگ : دہلی دھماکہ کیس میں جاری تحقیقات کے سلسلے میں قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) نے جمعہ کو گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ میں ایک بار پھر چھاپہ مار کارروائی انجام دی تلاشی کارروائی کے دوران ’اہم دساتاویز‘ ضبط کیے۔
ذرائع کے مطابق این آئی اے کی ایک خصوصی ٹیم ضلع کے دیالگام میں واقع میڈیکل کالج اچانک پہنچی اور مختلف ریکارڈز، دستاویزات اور دیگر مواد کا معائنہ کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیم نے میڈیکل کالج انتظامیہ سے بھی ضروری معلومات حاصل کرکے بعض ’’اہم ریکارڈز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔‘‘
یاد رہے کہ دہلی دھماکہ سے قبل گرفتار کیا گئے ڈاکٹر عدیل سے پوچھ تاچھ کے بعد گزشتہ سال گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC Anantnag) اننت ناگ میں چھاپہ مارا گیا تھا جس دوران ایک ہتھیار کو بھی ضبط کیا گیا تھا۔