جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری - GMC SUPERSPECIALITY COURSE
Published : February 18, 2026 at 4:15 PM IST
اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کو کارڈیالوجی کے سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری مل گئی ہے، جو جنوبی کشمیر میں طبی شعبے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔
نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز نے شعبہ امراض قلب میں تین نشستوں کی اجازت دی ہے، جو ڈی ایم کارڈیالوجی کے مساوی تصور ہوں گی۔ اس اقدام سے نہ صرف طبی تعلیم کو فروغ ملے گا بلکہ جدید علاج کی سہولیات بھی مضبوط ہوں گی۔
جی ایم سی کی کارڈیالوجی ٹیم نے اب تک تین ہزار سے زائد آپریشنز کیے ہیں، جن سے مریضوں کو اب سرینگر ریفر کرنے کی ضرورت کم ہو گئی ہے اور ضلع میں ہی ان کا بہتر علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔
