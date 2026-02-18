ETV Bharat / Videos

جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری

جی ایم سی اننت ناگ کو کارڈیالوجی میں سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری (ای ٹی وی بھارت)

February 18, 2026

اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کو کارڈیالوجی کے سپر اسپیشلٹی کورس شروع کرنے کی منظوری مل گئی ہے، جو جنوبی کشمیر میں طبی شعبے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔

نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز نے شعبہ امراض قلب میں تین نشستوں کی اجازت دی ہے، جو ڈی ایم کارڈیالوجی کے مساوی تصور ہوں گی۔ اس اقدام سے نہ صرف طبی تعلیم کو فروغ ملے گا بلکہ جدید علاج کی سہولیات بھی مضبوط ہوں گی۔

جی ایم سی کی کارڈیالوجی ٹیم نے اب تک تین ہزار سے زائد آپریشنز کیے ہیں، جن سے مریضوں کو اب سرینگر ریفر کرنے کی ضرورت کم ہو گئی ہے اور ضلع میں ہی ان کا بہتر علاج و معالجہ کیا جا رہا ہے۔

