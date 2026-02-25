کشمیر میں بادام کی قبل از وقت بہار، فروری میں شگوفے کھیلنے سے کسان پریشن - PREMATURE ALMOND BLOOM
Published : February 25, 2026 at 5:24 PM IST
پلوامہ: موسمیاتی تبدیلیاں کشمیر کے کسانوں کے لیے نئے چیلنجز کا باعث بن رہی ہیں۔ اس بار موسم بہار معمول سے بیس دن پہلے شروع ہو گیا ہے۔ وادی میں گرمی کی شدت کے سبب بادام کے شگوفے تقریبا تین ہفتے قبل ہی کھلنے لگے ہیں۔ درجہ حرارت میں غیر متوقع اضافے نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی ہے۔
زرعی ماہرین نے کسانوں کو بروقت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ دنوں سردی کی لہر یا بارشوں کا سامنا ہوا تو ان نازک پھولوں کا متاثر ہونا فصل کے لیے سنگین مسئلہ بن سکتا ہے اور پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
