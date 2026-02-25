ETV Bharat / Videos

کشمیر میں بادام کی قبل از وقت بہار، فروری میں شگوفے کھیلنے سے کسان پریشن - PREMATURE ALMOND BLOOM

کشمیر میں بادام کی قبل از وقت بہار، فروری میں شگوفے کھیلنے سے کسان پریشن (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 25, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
پلوامہ: موسمیاتی تبدیلیاں کشمیر کے کسانوں کے لیے نئے چیلنجز کا باعث بن رہی ہیں۔ اس بار موسم بہار معمول سے بیس دن پہلے شروع ہو گیا ہے۔ وادی میں گرمی کی شدت کے سبب بادام کے شگوفے تقریبا تین ہفتے قبل ہی کھلنے لگے ہیں۔ درجہ حرارت میں غیر متوقع اضافے نے کسانوں کی پریشانی بڑھا دی ہے۔  

زرعی ماہرین نے کسانوں کو بروقت اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔  

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ دنوں سردی کی لہر یا بارشوں کا سامنا ہوا تو ان نازک پھولوں کا متاثر ہونا فصل کے لیے سنگین مسئلہ بن سکتا ہے اور پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔

ایڈیٹر کی پسند

