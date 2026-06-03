صفائی کرمچاریوں کی ہڑتال، رام بن میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر جمع - RAMBAN SANITATION WORKERS STRIKE
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 8:09 PM IST
رام بن: صفائی کرمچاریوں کی جاری ہڑتال کے باعث پہاڑی ضلع رام بن کے مین ٹاؤن سمیت اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہر طرف پھیلی گندگی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ نوبت صفائی کرمچاریوں کے جاری احتجاج کی وجہ سے آن پڑی ہے۔
احتجاجی صفائی کرمچاری مستقل ملازمت فراہم کیے جانے کی مانگ کو لیکر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہیں یومیہ تین سو روپے اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔
صفائی ملازمین کے کام پر حاضر نہ ہونے کے سبب اسکولوں، عوامی مقامات، سڑکوں، گلی کوچوں میں بھی صفائی ستھرائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور گندگی اور کوڑے کرکٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔
رام بن: صفائی کرمچاریوں کی جاری ہڑتال کے باعث پہاڑی ضلع رام بن کے مین ٹاؤن سمیت اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہر طرف پھیلی گندگی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ نوبت صفائی کرمچاریوں کے جاری احتجاج کی وجہ سے آن پڑی ہے۔
احتجاجی صفائی کرمچاری مستقل ملازمت فراہم کیے جانے کی مانگ کو لیکر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہیں یومیہ تین سو روپے اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔
صفائی ملازمین کے کام پر حاضر نہ ہونے کے سبب اسکولوں، عوامی مقامات، سڑکوں، گلی کوچوں میں بھی صفائی ستھرائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور گندگی اور کوڑے کرکٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔