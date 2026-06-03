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صفائی کرمچاریوں کی ہڑتال، رام بن میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر جمع - RAMBAN SANITATION WORKERS STRIKE

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رام بن میں جمع کوڑا کرکٹ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 3, 2026 at 8:09 PM IST

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رام بن: صفائی کرمچاریوں کی جاری ہڑتال کے باعث پہاڑی ضلع رام بن کے مین ٹاؤن سمیت اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہر طرف پھیلی گندگی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ نوبت صفائی کرمچاریوں کے جاری احتجاج کی وجہ سے آن پڑی ہے۔

احتجاجی صفائی کرمچاری مستقل ملازمت فراہم کیے جانے کی مانگ کو لیکر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہیں یومیہ تین سو روپے اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔

صفائی ملازمین کے کام پر حاضر نہ ہونے کے سبب اسکولوں، عوامی مقامات، سڑکوں، گلی کوچوں میں بھی صفائی ستھرائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور گندگی اور کوڑے کرکٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔

رام بن: صفائی کرمچاریوں کی جاری ہڑتال کے باعث پہاڑی ضلع رام بن کے مین ٹاؤن سمیت اطراف میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ ہر طرف پھیلی گندگی کی وجہ سے عوام میں مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ نوبت صفائی کرمچاریوں کے جاری احتجاج کی وجہ سے آن پڑی ہے۔

احتجاجی صفائی کرمچاری مستقل ملازمت فراہم کیے جانے کی مانگ کو لیکر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہیں یومیہ تین سو روپے اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔

صفائی ملازمین کے کام پر حاضر نہ ہونے کے سبب اسکولوں، عوامی مقامات، سڑکوں، گلی کوچوں میں بھی صفائی ستھرائی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور گندگی اور کوڑے کرکٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔

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TAGGED:

RAMBAN PROTEST
DAILYWAGERS PROTEST
JAMMU KASHMIR
صفائی کرمچاری احتجاج
RAMBAN SANITATION WORKERS STRIKE

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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