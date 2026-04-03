گاندربل انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کے لوحقین نے کیا انکاؤنٹر کی جانچ کا مطالبہ - GANDERBAL FAKE ENCOUNTER

گاندربل میں ہلاک کیے گئے شہری کے آبائی علاقہ چونٹی ولی وار میں کہرام (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 3, 2026 at 3:43 PM IST

حیدرآباد :  گاندربل میں یکم اپریل کو فوج نے ایک انکاؤنٹر کے دوران راشد احمد مغل نامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم متوفی کے اہل خانہ نے فوجی الزامات کی تردید کرتے ہوئے مقتول کو بے گناہ اور عام شہری قرار دیتے ہوئے کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ روابط کو مسترد کردیا۔

مقتول کے لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بلکہ حکام سے ان کے لخت جگر، راشد، کی جسد خاکی کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ "اپنے طور طریقے سے آخری رسومات انجام" دے سکیں۔

فوج کی چنار کور نے گاندربل ضلع کے ارہامہ گاؤں میں یکم اپریل کو تصادم کے دوان ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ح

وہیں جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے فوری طور پر انکوائری کے احکامات صادر کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کو سات دین کے اندر اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرنے کی تلقین کی ہے۔

حیدرآباد :  گاندربل میں یکم اپریل کو فوج نے ایک انکاؤنٹر کے دوران راشد احمد مغل نامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم متوفی کے اہل خانہ نے فوجی الزامات کی تردید کرتے ہوئے مقتول کو بے گناہ اور عام شہری قرار دیتے ہوئے کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ روابط کو مسترد کردیا۔

مقتول کے لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بلکہ حکام سے ان کے لخت جگر، راشد، کی جسد خاکی کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ "اپنے طور طریقے سے آخری رسومات انجام" دے سکیں۔

فوج کی چنار کور نے گاندربل ضلع کے ارہامہ گاؤں میں یکم اپریل کو تصادم کے دوان ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ح

وہیں جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے فوری طور پر انکوائری کے احکامات صادر کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کو سات دین کے اندر اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرنے کی تلقین کی ہے۔

اسی موضوع پر

irgc destroyed US aircraft searching for missing crew member iranian media Urdu News

جنگ میں امریکہ کو ایک اور بڑا دھچکا! ایران کا دعویٰ: ہم نے امریکی C-130 طیارے کو مار گرایا

April 6, 2026 at 1:47 PM IST
سکینہ ایتو

جموں کشمیر اسمبلی میں این سی، پی ڈی پی کی لفظی جنگ؛ ملی ٹنٹ، پولیس کی مدد سے شہریوں کا قتل کرنے کا الزام

April 4, 2026 at 6:19 PM IST
کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند

کشمیر میں تازہ برفباری، گریز بانڈی پورہ سڑک ٹریفک کے لیے بند

April 4, 2026 at 3:46 PM IST
declaring victory over iran us president trump said regime change has already taken place in iran Urdu News

ایران میں حکومت کی تبدیلی ہوچکی: ایران پر فتح کا اعلان کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ

April 3, 2026 at 3:15 PM IST

