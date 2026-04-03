گاندربل انکاؤنٹر میں مارے گئے شہری کے لوحقین نے کیا انکاؤنٹر کی جانچ کا مطالبہ - GANDERBAL FAKE ENCOUNTER
Published : April 3, 2026 at 3:43 PM IST
حیدرآباد : گاندربل میں یکم اپریل کو فوج نے ایک انکاؤنٹر کے دوران راشد احمد مغل نامی ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم متوفی کے اہل خانہ نے فوجی الزامات کی تردید کرتے ہوئے مقتول کو بے گناہ اور عام شہری قرار دیتے ہوئے کسی بھی عسکری تنظیم کے ساتھ روابط کو مسترد کردیا۔
مقتول کے لواحقین نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے انکاؤنٹر کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے بلکہ حکام سے ان کے لخت جگر، راشد، کی جسد خاکی کو واپس دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ "اپنے طور طریقے سے آخری رسومات انجام" دے سکیں۔
فوج کی چنار کور نے گاندربل ضلع کے ارہامہ گاؤں میں یکم اپریل کو تصادم کے دوان ایک ملی ٹنٹ کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تاہم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی انکاؤنٹر کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ح
وہیں جمعہ کی صبح جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ نے فوری طور پر انکوائری کے احکامات صادر کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ کو سات دین کے اندر اندر تحقیقاتی رپورٹ جمع کرنے کی تلقین کی ہے۔
