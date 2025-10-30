ETV Bharat / Videos

اوڑی قصبہ کا پہلا نوجوان جس نے یو پی ایس سی کوالیفائی کیا - FIRST URI RESIDENT TO CRACK UPSC

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 7:04 PM IST

1 Min Read
اوڑی: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی گاؤں بجیامہ، اوڑی سے تعلق رکھنے والے راجا اظہر نامی ایک نوجوان نے یو پی ایس سی (UPSC) امتحان میں کامیابی حاصل کر کے پورے جموں کشمیر خاص کر سرحدی و پہاڑی قصبہ اوڑی میں فخر کی لہر دوڑا دی ہے۔

مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے اظہر نے بغیر کسی کوچنگ کے صرف یوٹیوب، آن لائن اور خود مطالعے کی مدد سے یہ کامیابی حاصل کی۔

اُن کا کہنا ہے کہ چیلنجز کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج اُن کی کامیابی سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے ایک نئی اُمید بن گئی ہے۔ اوڑی سے یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے والے اظہر پہلے مقامی نوجوان ہے۔

TAGGED:

KASHMIRI ASPIRANT UPSC
INDIA CIVIL SERVICES
KASHMIR RAJA AZHAR UPSC
اوڑی سے پہلا یو پی ایس سی کوالیفائر
FIRST URI RESIDENT TO CRACK UPSC

