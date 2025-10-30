اوڑی قصبہ کا پہلا نوجوان جس نے یو پی ایس سی کوالیفائی کیا - FIRST URI RESIDENT TO CRACK UPSC
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 30, 2025 at 7:04 PM IST
اوڑی: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی گاؤں بجیامہ، اوڑی سے تعلق رکھنے والے راجا اظہر نامی ایک نوجوان نے یو پی ایس سی (UPSC) امتحان میں کامیابی حاصل کر کے پورے جموں کشمیر خاص کر سرحدی و پہاڑی قصبہ اوڑی میں فخر کی لہر دوڑا دی ہے۔
مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے اظہر نے بغیر کسی کوچنگ کے صرف یوٹیوب، آن لائن اور خود مطالعے کی مدد سے یہ کامیابی حاصل کی۔
اُن کا کہنا ہے کہ چیلنجز کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج اُن کی کامیابی سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے ایک نئی اُمید بن گئی ہے۔ اوڑی سے یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے والے اظہر پہلے مقامی نوجوان ہے۔
اوڑی: شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی گاؤں بجیامہ، اوڑی سے تعلق رکھنے والے راجا اظہر نامی ایک نوجوان نے یو پی ایس سی (UPSC) امتحان میں کامیابی حاصل کر کے پورے جموں کشمیر خاص کر سرحدی و پہاڑی قصبہ اوڑی میں فخر کی لہر دوڑا دی ہے۔
مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے اظہر نے بغیر کسی کوچنگ کے صرف یوٹیوب، آن لائن اور خود مطالعے کی مدد سے یہ کامیابی حاصل کی۔
اُن کا کہنا ہے کہ چیلنجز کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور آج اُن کی کامیابی سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے ایک نئی اُمید بن گئی ہے۔ اوڑی سے یو پی ایس سی کوالیفائی کرنے والے اظہر پہلے مقامی نوجوان ہے۔