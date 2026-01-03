ETV Bharat / Videos

اسٹوڈیو سے قلم تک: کشمیر کے معروف براڈکاسٹر سید ہمایوں قیصر کا مصنفانہ سفر

کشمیر کے معروف براڈکاسٹر اور مصنف سید ہمایوں قیصر کے ساتھ خاص گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

Published : January 3, 2026 at 7:18 PM IST

سرینگر: براڈکاسٹنگ میں ایک الگ پہچان قائم کرنے والے کشمیر کے معروف براڈکاسٹر، ٹیچر اور مصنف سید ہمایوں قیصر اب اپنے تجربات کو قلمبند کر کے نئی نسل تک پہچانے کی سعی کر رہے ہیں۔  

ان کی یادداشت پر مبنی کتاب ’ڈیفرنٹ اسٹروکس‘ زندگی کے سفر کو چھ حصوں میں بیان کرتی ہے، جس میں خاندانی ورثے اور اسلاف کی جدوجہد کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔  

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران ہمایوں قیصر نے دعویٰ کیا کہ یہ کتاب خود ستائی کے لیے نہیں بلکہ نئی نسل اور اپنے بچوں کو اپنی جڑوں سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 250 صفحات پر مشتمل ریڈیو براڈکاسٹنگ پر مبنی اپنی نوعیت کی پہلی، منفرد، جامع اور رہنما کتاب بھی جلد شائع کرنے جا رہے ہیں، جو اسکرپٹ سے لائیو کمنٹری اور فون اِن پروگرامز تک کے اصول آسان انداز میں سمجھاتی ہے۔  

KASHMIR NEWS
KASHMIR BROADCASTER
کشمیر
سید ہمایوں قیصر
BROADCASTER SYED HUMAYUN QAISAR

ETV Bharat Urdu Team

