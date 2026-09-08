کشمیر کا یہ گورنمنٹ اسکول بدل رہا ہے سرکاری نظام تعلیم کی تصویر
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Published : September 8, 2026 at 3:00 PM IST
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کا گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ سرکاری اسکولوں میں معیاری اور مفت تعلیم کی کامیاب مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ جس اسکول میں کبھی صرف 9 طلبہ زیر تعلیم تھے، آج اسی سرکاری اسکول میں تقریباً 175 بچے زیرتعلیم ہیں۔
اسکول انتظامیہ کے مطابق اسمارٹ کلاس رومز، جدید آئی سی ٹی لیب اور کنڈرگارٹن سمیت اسکول میں نجی اداروں کی طرح ہی مختلف سہولیات موجود ہیں۔ کنڈرگارٹن میں 42 بچے جبکہ قریبی دارالعلوم میں زیر تعلیم 37 طلبہ بھی یہاں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے مطابق اساتذہ اسکول کی ترقی کے لیے اپنی جیب سے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسی کارکردگی پر استاد توفیق علی کو یوٹی سطح پر بہترین استاد کا اعزاز دیا گیا ہے۔
پلوامہ: جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کا گورنمنٹ مڈل اسکول پنگلینہ سرکاری اسکولوں میں معیاری اور مفت تعلیم کی کامیاب مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ جس اسکول میں کبھی صرف 9 طلبہ زیر تعلیم تھے، آج اسی سرکاری اسکول میں تقریباً 175 بچے زیرتعلیم ہیں۔
اسکول انتظامیہ کے مطابق اسمارٹ کلاس رومز، جدید آئی سی ٹی لیب اور کنڈرگارٹن سمیت اسکول میں نجی اداروں کی طرح ہی مختلف سہولیات موجود ہیں۔ کنڈرگارٹن میں 42 بچے جبکہ قریبی دارالعلوم میں زیر تعلیم 37 طلبہ بھی یہاں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے مطابق اساتذہ اسکول کی ترقی کے لیے اپنی جیب سے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اسی کارکردگی پر استاد توفیق علی کو یوٹی سطح پر بہترین استاد کا اعزاز دیا گیا ہے۔