کشمیر میں تازہ برفباری، سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بند، پروازیں منسوخ - KASHMIR SNOWFALL
Published : January 27, 2026 at 1:10 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق منگل کو تازہ برفباری ہوئی، جس کے باعث سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH 44) سمیت دیگر اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں۔
برفباری کی وجہ سے سرینگر ائیرپورٹ پر بھی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں جس کے سبب وادی کشمیر کا زمینی و ہوائی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برفباری کے باعث سڑکوں پر ٹریفک متاثر، گزرگاہیں بند اور کئی مقامات پر سفر کافی خطرناک ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔
حکام نے عوام سے سفر سے قبل موسم اور شاہراہ کی صورتحال کی تازہ معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
