ETV Bharat / Videos

کشمیر میں تازہ برفباری، سرینگر جموں شاہراہ پر ٹریفک بند، پروازیں منسوخ - KASHMIR SNOWFALL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
کشمیر میں تازہ برفباری (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 27, 2026 at 1:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق منگل کو تازہ برفباری ہوئی، جس کے باعث سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH 44) سمیت دیگر اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں۔

برفباری کی وجہ سے سرینگر ائیرپورٹ پر بھی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں جس کے سبب وادی کشمیر کا زمینی و ہوائی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برفباری کے باعث سڑکوں پر ٹریفک متاثر، گزرگاہیں بند اور کئی مقامات پر سفر کافی خطرناک ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔

حکام نے عوام سے سفر سے قبل موسم اور شاہراہ کی صورتحال کی تازہ معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

سرینگر (پرویز الدین) : وادی کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق منگل کو تازہ برفباری ہوئی، جس کے باعث سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH 44) سمیت دیگر اہم شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں۔

برفباری کی وجہ سے سرینگر ائیرپورٹ پر بھی متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں جس کے سبب وادی کشمیر کا زمینی و ہوائی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ برفباری کے باعث سڑکوں پر ٹریفک متاثر، گزرگاہیں بند اور کئی مقامات پر سفر کافی خطرناک ہو گیا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔

حکام نے عوام سے سفر سے قبل موسم اور شاہراہ کی صورتحال کی تازہ معلومات حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

FRESH SNOWFALL IN KASHMIR
KASHMIR WEATHER
SRINAGAR JAMMU NATIONAL HIGHWAY
SRINAGAR AIPORT
KASHMIR SNOWFALL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

شوپیاں میں برفباری کا ایک منظر

خطہ چناب کے آر پار برفباری

January 23, 2026 at 6:51 PM IST
جموں کشمیر: رابطہ سڑکیں بند، وادی کی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بے چین

جموں کشمیر: رابطہ سڑکیں بند، وادی کی برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بے چین، ویڈیو دیکھیں

January 23, 2026 at 12:03 PM IST
سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند

سرینگر جموں شاہراہ، مغل روڑ سمیت کئی سڑکیں بند

January 23, 2026 at 11:50 AM IST
شوپیاں میں آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ

جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، آئی ای ڈی کو بنایا گیا ناکارہ

January 21, 2026 at 6:26 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.