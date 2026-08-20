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جموں کشمیر: ای وی پالیسی کی تاخیر سے تجارتی ٹرانسپورٹرز بھی پریشان - ای وی پالیسی کی تاخیر

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جموں کشمیر: ای وی پالیسی کی تاخیر سے تجارتی ٹرانسپورٹرز بھی پریشان (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 20, 2026 at 9:09 PM IST

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سرینگر : جموں کشمیر میں الیکٹرک وہیکلز( Electric Vehicles) سے متعلق واضح پالیسی مرتب کرنے کے لیے چار سال قبل ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود آج تک پالیسی نہ وضع کی گئی اور نہ ہی نافذ ہو سکی۔ 

واضح پالیسی میں تاخیر  کی وجہ سے باعث جموں کشمیر الیکٹرک موبیلٹی کے معاملے میں ملک میں سب سے پیچھے رہنے والے علاقوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تاہم جموں کشمیر سے الگ ہونے والا خطہ لداخ سبقت لے گیا اور ای وی کے حوالہ سے پالیسی مرتب کر لی۔

بھارت بھر میں الیکٹرک موبیلٹی انڈیکس (IEMI) میں جموں و کشمیر 34ویں نمبر پر ہے۔ ملک میں سال 2015 میں نیشنل الیکٹرک موبیلٹی مشن پلان شروع کیا گیا تھا تاہم جموں و کشمیر میں نجی سمیت کمشرل استعمال کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے میں اب تک زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔

سرینگر : جموں کشمیر میں الیکٹرک وہیکلز( Electric Vehicles) سے متعلق واضح پالیسی مرتب کرنے کے لیے چار سال قبل ایک اعلی سطح کی کمیٹی قائم کی گئی تھی، تاہم اس کے باوجود آج تک پالیسی نہ وضع کی گئی اور نہ ہی نافذ ہو سکی۔ 

واضح پالیسی میں تاخیر  کی وجہ سے باعث جموں کشمیر الیکٹرک موبیلٹی کے معاملے میں ملک میں سب سے پیچھے رہنے والے علاقوں میں شامل ہو گیا ہے۔ تاہم جموں کشمیر سے الگ ہونے والا خطہ لداخ سبقت لے گیا اور ای وی کے حوالہ سے پالیسی مرتب کر لی۔

بھارت بھر میں الیکٹرک موبیلٹی انڈیکس (IEMI) میں جموں و کشمیر 34ویں نمبر پر ہے۔ ملک میں سال 2015 میں نیشنل الیکٹرک موبیلٹی مشن پلان شروع کیا گیا تھا تاہم جموں و کشمیر میں نجی سمیت کمشرل استعمال کے لیے الیکٹرک گاڑیوں کو فروغ دینے میں اب تک زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔

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TAGGED:

KASHMIR
ELECTRIC VEHICLES
جموں کشمیر
ای وی پالیسی کی تاخیر
EV POLICY JAMMU KASHMIR

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