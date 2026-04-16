بجبہاڑہ میں منشیات فروشوں سے منسلک چار رہائشی مکانات قرق - DRUG PEDDLER HOUSE ATTACHED

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 16, 2026 at 7:50 PM IST

اننت ناگ  (فیاض لولو) : بجبہاڑہ پولیس اسٹیشن میں درج ایک کیس سے منسلک کارروائی کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے چار رہائشی ڈھانچوں کو قرق کیا جن کی مالیت اڑھائی کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔

 منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت جموں کشمیر پولیس نے  ضلع اننت ناگ کے تلخان، بجبہاڑہ علاقے میں یہ کارروائی انجام دی۔ ضبط کیے گئے ڈھانچوں سے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ یہ اثاثے مبینہ طور پر منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل کی گئی رقم سے تعمیر کیے گئے تھے۔ 

پولیس بیان کے مطابق منشیات فروشی سے متعلق درج کیس میں ملوث افراد کے خلاف تحقیقات کے دوران یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جائیدادیں منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل شدہ رقم سے بنائی گئی ہے، جس کے بعد قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان املاک کو قرق کر لیا گیا۔ پولیس نے ضبطی کا نوٹس چسپاں کیا ہے جس کی رو سے ان جائیدادوں کو نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی لیز یا کرائے پر کسی کو دیا جا سکتا ہے۔

