بجٹ 2026-27سے غریب لوگوں کی توقعات وابستہ: سابق ایم ایل اے عثمان مجید - JK BUDGET 2026 27

سابق ایم ایل اے عثمان مجید (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 1, 2026 at 5:06 PM IST

بانڈی پورہ (اعجاز نازکی) : سابق رکن اسمبلی بانڈی پورہ، عثمان مجید نے بجٹ 2026-27کو عوام دوست بنائے جانے اور الیکشن مہم کے دوران این سی حکومت کی جانب سے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی امید ظاہر کی ہے۔

عثمان مجید نے کہا: ’’منتخب حکومت جموں و کشمیر اسمبلی میں دوسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور مقامی لوگوں خاص کر غریبوں میں امیدیں بھی بڑھ گئی ہے، اور یہی وقت ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں منتخب حکومت، دوران الیکشن مہم عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔‘‘

انہوں نے بجٹ میں یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین کی ریگولرائزیشن، مفت بجلی فراہم کرنے، سستے گیس سلینڈر اور بے روزگاری جیسے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی امید ظاہر کی۔  

