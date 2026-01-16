محبوبہ مفتی کا ایرانی عوام سے متحد ہوکر ’امریکہ، اسرائیل کی چال‘ کو ناکام بنانے کا مشورہ - MEHBOOBA MUFTI
Published : January 16, 2026 at 6:21 PM IST
سرینگر: محبوبہ مفتی نے ایرانی عوام سے یک جُٹ ہوکر امریکہ اور اسرائیل کی چال کو ناکام بنانے کا مشورہ دیا وہیں انہوں نے ایرانی حکومت سے بھی عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کی وکالت کی۔
پی ڈی پی سرپرست اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ محبوبہ مفتی نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ جمہوریت کی بحالی کے نام پر مختلف ممالک خاص کر مسلم ملکوں پر حملے کرکے قدرتی وسائل کا استحصال کرتا ہے۔
محبوبہ مفتی کے مطابق ’’امریکہ کا یہ ایک مستقل طرز بن چکا ہے اور وہ دنیا کے مختلف خطوں میں جمہوری تبدیلی کے بہانے سے فوجی مداخلت کرتا ہے، خواتین کے حقوق بحال کرنے، جمہوری اقدار بحال کرنے کے نام پر ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے۔‘‘
