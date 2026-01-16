ETV Bharat / Videos

محبوبہ مفتی کا ایرانی عوام سے متحد ہوکر ’امریکہ، اسرائیل کی چال‘ کو ناکام بنانے کا مشورہ - MEHBOOBA MUFTI

محبوبہ مفتی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 16, 2026 at 6:21 PM IST

سرینگر: محبوبہ مفتی نے ایرانی عوام سے یک جُٹ ہوکر امریکہ اور اسرائیل کی چال کو ناکام بنانے کا مشورہ دیا وہیں انہوں نے ایرانی حکومت سے بھی عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کی وکالت کی۔

پی ڈی پی سرپرست اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا۔ محبوبہ مفتی نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ جمہوریت کی بحالی کے نام پر مختلف ممالک خاص کر مسلم ملکوں پر حملے کرکے قدرتی وسائل کا استحصال کرتا ہے۔

محبوبہ مفتی کے مطابق ’’امریکہ کا یہ ایک مستقل طرز بن چکا ہے اور وہ دنیا کے مختلف خطوں میں جمہوری تبدیلی کے بہانے سے فوجی مداخلت کرتا ہے، خواتین کے حقوق بحال کرنے، جمہوری اقدار بحال کرنے کے نام پر ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے۔‘‘

MEHBOOBA ON IRAN AND AMERICA
IRAN SITUATION
محبوہہ مفتی ایران
MEHBOOBA MUFTI

