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سرینگر میں پی ڈی پی نے کیا کنونشن کا انعقاد

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سرینگر میں پی ڈی پی نے کیا کنونشن کا انعقاد (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 4:03 PM IST

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سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے حکمران جماعت این سی  پر الزام عائد کیا کہ اس نے کشمیری عوام کو ملک میں مشکوک بنایا ہے۔ 

جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سرینگر میں منعقدہ پارٹی کے کنونشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے بانی چیئرمین اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم و وزیر عبداللہ شیخ محمد عبداللہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ 

محبوبہ نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے رائے شماری کے مطالبے سے لے کر خودمختاری کے معاملے تک کئی بار اپنا موقف تبدیل کیا اور کئی سیاسی موڑ لیے۔ محبوبہ مفتی کے مطابق شیخ عبداللہ اور این سی کے اُن فیصلوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے کشمیر میں عوام کے اندر نہ صرف بے اطمینانی کے بیج بوئے گئے بلکہ کشمیریوں کو ہندوستان بھر میں مشکوک بنا دیا گیا۔

سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر محبوبہ مفتی نے حکمران جماعت این سی  پر الزام عائد کیا کہ اس نے کشمیری عوام کو ملک میں مشکوک بنایا ہے۔ 

جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سرینگر میں منعقدہ پارٹی کے کنونشن کے دوران خطاب کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے بانی چیئرمین اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم و وزیر عبداللہ شیخ محمد عبداللہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ 

محبوبہ نے الزام عائد کیا کہ انہوں نے رائے شماری کے مطالبے سے لے کر خودمختاری کے معاملے تک کئی بار اپنا موقف تبدیل کیا اور کئی سیاسی موڑ لیے۔ محبوبہ مفتی کے مطابق شیخ عبداللہ اور این سی کے اُن فیصلوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے کشمیر میں عوام کے اندر نہ صرف بے اطمینانی کے بیج بوئے گئے بلکہ کشمیریوں کو ہندوستان بھر میں مشکوک بنا دیا گیا۔

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TAGGED:

PDP SRINAGAR CONVENTION
PDP CONVENTION PDP
KASHMIR PDP
MEHBOOBA MUFTI

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