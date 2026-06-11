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احتجاج میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجیں گے: فاروق عبداللہ - DR FAROOQ ABDULLAH ON DELHI PROTEST

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ڈاکٹر فاروق عبداللہ سرینگر میں میڈیا نمائندوں سے مخاطب (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 11, 2026 at 5:01 PM IST

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سرینگر (جاوید ڈار) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کی مانگ کے حوالہ سے دہلی میں احتجاج میں کسی بھی سیاسی جماعت کو مدعو کرنے کو مسترد کر تے ہوئے کہا ہے کہ این سی کے احتجاج میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اور پارٹی کسی کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے خصوصی دعوت نہیں دیگی۔

سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا: "جو بھی احتجاج میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔" یاد رہے کہ نیشنل کانفرنس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی میں احتجاج کرے گی۔

سرینگر (جاوید ڈار) : نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کے ریاستی درجہ کی بحالی کی مانگ کے حوالہ سے دہلی میں احتجاج میں کسی بھی سیاسی جماعت کو مدعو کرنے کو مسترد کر تے ہوئے کہا ہے کہ این سی کے احتجاج میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اور پارٹی کسی کو بھی اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے خصوصی دعوت نہیں دیگی۔

سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا: "جو بھی احتجاج میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔" یاد رہے کہ نیشنل کانفرنس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے روز جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی میں احتجاج کرے گی۔

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DR FAROOQ ABDULLAH
NC PROTEST IN DELHI
PROTEST FOR STATEHOOD
ڈاکٹر فاروق عبداللہ
DR FAROOQ ABDULLAH ON DELHI PROTEST

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ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Jammu and Kashmir is a key region. The erstwhile state has been bifurcated into two union territories—Jammu and Kashmir and Ladakh. ETV Bharat has a dedicated team of reporters to bring in the happenings and incidents from across the region. With its presence, in most cases, ETV Bharat is the first to break any important story....view details

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