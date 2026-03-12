ملک میں بڑھتی نفرت قاتلانہ حملہ کی وجہ: فاروق عبداللہ - FAROOQ ABDULLAH ASSASINATION BID
Published : March 12, 2026 at 5:30 PM IST
جموں (عامر تانترے): ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے "ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت" کو گزشتہ رات ان پر ہوئے قاتلانہ حملہ کی وجہ قرار دیتے ہوئے سیکورٹی ایجنسیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔
یاد رہے کہ گزشتہ شام سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر جموں میں قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچے، تاہم حملہ آور کو اسی وقت پستول سمیت دھر دبوچا گیا۔ فاروق عبداللہ نے آج بٹھنڈی، جموں میں اپنی رہائش گاہ پر صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اس حملہ کو بڑھتی ہوئی نفرت کی وجہ قرار دیا۔
فاروق عبداللہ نے کہا: " آج کل کے ماحول میں محبت اور بھائی چارے کی بات کرنے والوں کے لیے جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے۔"
