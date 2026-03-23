شہیدی دیوس کے موقع  سی آر پی ایف ہیڈکوارٹر  پر تقریب کا اہتمام - CRPF FLORAL TRIBUTES

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 23, 2026 at 2:33 PM IST

پلوامه (شبیر بٹ): شہیدی دیوس کے موقع پر ضلع پلوامہ کے لیتہ پورہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) کی 185 بٹالین نے اپنے ٹریننگ سینٹر پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا جس میں پولیس و سیول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بھی شرکت کی۔ 

منتظمین نے بتایا کہ اس تقریب کے انعقاد کا اصل مقصد شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنا اور اتحاد اور اجتماعی احترام کے مضبوط جذبے کی عکاسی کرنا ہے۔  

اس موقع پر لیتہ پورہ میں شہداء کی یادگار پر سال 2019میں ہوئے حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 

اس موقع پر گلباری کی ایک پروقار تقریب بھی منعقد کی گئ جس میں عہدیداروں نے فرض کی ادائیگی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہیوں کو خراج پیش کیا۔

