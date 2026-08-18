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زنسکار کی بلند چوٹی پر کامیابی، 5,921 میٹر سے پیراگلائیڈنگ کا منفرد تجربہ - ZANSKAR LADAKH

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زنسکار کی بلند چوٹی پر کامیابی، 5,921 میٹر سے پیراگلائیڈنگ کا منفرد تجربہ (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2026 at 3:08 PM IST

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اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے پہلگام میں قائم جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینیئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس (JIM&WS ) کی 13 رکنی ٹیم نے یونین ٹیریٹری لداخ کے زنسکار خطے میں تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ ٹیم نے کرگل کے تانگول علاقے میں 5,921 میٹر بلند ماؤنٹ ڈیلٹا-41، جسے ماؤنٹ برمل بھی کہا جاتا ہے، کامیابی سے سر کیا۔ 

اس مہم کا سب سے نمایاں پہلو چوٹی سے پیراگلائیڈنگ کے ذریعے براہِ راست روڈ ہیڈ کیمپ تک اترنا تھا۔ کرنل ہیمنت چندر سنگھ اور منیش مکھولیا نے تقریباً 5,921 میٹر بلندی سے پیراگلائیڈنگ شروع کی اور بحفاظت تانگول پہنچے۔ 

ادارے کے مطابق یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے، جس سے بلند پہاڑی ایڈونچر اسپورٹس کے نئے امکانات سامنے آئے ہیں۔

اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے پہلگام میں قائم جواہر انسٹی ٹیوٹ آف ماؤنٹینیئرنگ اینڈ ونٹر اسپورٹس (JIM&WS ) کی 13 رکنی ٹیم نے یونین ٹیریٹری لداخ کے زنسکار خطے میں تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ ٹیم نے کرگل کے تانگول علاقے میں 5,921 میٹر بلند ماؤنٹ ڈیلٹا-41، جسے ماؤنٹ برمل بھی کہا جاتا ہے، کامیابی سے سر کیا۔ 

اس مہم کا سب سے نمایاں پہلو چوٹی سے پیراگلائیڈنگ کے ذریعے براہِ راست روڈ ہیڈ کیمپ تک اترنا تھا۔ کرنل ہیمنت چندر سنگھ اور منیش مکھولیا نے تقریباً 5,921 میٹر بلندی سے پیراگلائیڈنگ شروع کی اور بحفاظت تانگول پہنچے۔ 

ادارے کے مطابق یہ ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے، جس سے بلند پہاڑی ایڈونچر اسپورٹس کے نئے امکانات سامنے آئے ہیں۔

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TAGGED:

ZANSKAR PARAGLIDING
PARAGLIDING ZANSKAR
JIM AND WS PAHALGAM
زنسکار پیراگلائیڈنگ
ZANSKAR LADAKH

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