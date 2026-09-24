غوث الاعظم دستگیرؒ کی تعلیمات اور عظیم روحانی خدمات
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Published : September 24, 2026 at 5:29 PM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شیر پورہ حضرت بل علاقے میں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیرؒ کے موئے پاک کی زیارت کے سلسلے میں ایک پروقار روحانی و مذہبی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت تقریب میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر زائرین نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ موئے پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کی تعلیمات، عظیم روحانی خدمات اور دینِ اسلام کے لیے ان کی لازوال کاوشوں کو یاد کیا۔ اجتماع کے دوران رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے اور امتِ مسلمہ کے اتحاد، امن و سلامتی، خوشحالی اور باہمی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالمِ دین مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیرؒ نے اپنی پوری زندگی دینِ اسلام کی اشاعت، انسانیت کی رہنمائی اور امن و محبت کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی پاکیزہ تعلیمات رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت، رواداری اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ موجودہ دور کے سائنسی اور مادی چیلنجز کے درمیان معاشرے میں امن، اتحاد اور باہمی بھائی چارے کی فضا کو مضبوط بنانا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں اخلاقی اور سماجی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بزرگانِ دین کے نقشِ قدم پر چلنا اور ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
مولانا فیاض احمد رضوی کا مزید کہنا تھا کہ حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کا پیغام صرف کسی ایک طبقے یا علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ محبت، عالمگیر انسانیت، اصلاحِ معاشرہ اور دائمی امن کا پیغام ہے، جسے ہر سطح پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ موئے پاک کی زیارت کے اس روحانی موقع پر عقیدت مندوں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اس بات کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کے لیے گہری عقیدت اور لازوال محبت موجود ہے۔ انہوں نے نئی نسل پر زور دیا کہ وہ غوث پاکؒ کی اسوۂ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے سے نفرتوں کے خاتمے، بھائی چارے کے فروغ اور دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ آج کی اس زیارت اور تقریب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کے امن، محبت، اخوت اور روحانی اصلاح کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نئی نسل کو اسلامی اقدار، اعلیٰ اخلاقیات اور بے لوث انسانیت کی خدمت کی جانب راغب کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے تاکہ معاشرے کی صحیح معنوں میں اصلاح ممکن ہو سکے۔ اجتماع کے آخری مرحلے میں شریک عقیدت مندوں اور علماء کرام نے انتہائی عاجزی کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں امتِ مسلمہ کے اتحاد و اتفاق، وادی میں پائیدار امن و سلامتی، ملک و قوم کی خوشحالی اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے رقت آمیز دعائیں مانگیں۔ اس طرح یہ عظیم الشان مذہبی اجتماع انتہائی روحانی ماحول میں ذکر و اذکار اور درود و سلام کے نذرانوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو)
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے شیر پورہ حضرت بل علاقے میں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیرؒ کے موئے پاک کی زیارت کے سلسلے میں ایک پروقار روحانی و مذہبی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ اس بابرکت تقریب میں وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر زائرین نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ موئے پاک کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کی تعلیمات، عظیم روحانی خدمات اور دینِ اسلام کے لیے ان کی لازوال کاوشوں کو یاد کیا۔ اجتماع کے دوران رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے اور امتِ مسلمہ کے اتحاد، امن و سلامتی، خوشحالی اور باہمی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔
اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالمِ دین مولانا فیاض احمد رضوی نے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم دستگیرؒ نے اپنی پوری زندگی دینِ اسلام کی اشاعت، انسانیت کی رہنمائی اور امن و محبت کے فروغ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ان کی پاکیزہ تعلیمات رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اخوت، رواداری اور حسنِ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا کہ موجودہ دور کے سائنسی اور مادی چیلنجز کے درمیان معاشرے میں امن، اتحاد اور باہمی بھائی چارے کی فضا کو مضبوط بنانا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں اخلاقی اور سماجی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بزرگانِ دین کے نقشِ قدم پر چلنا اور ان کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔
مولانا فیاض احمد رضوی کا مزید کہنا تھا کہ حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کا پیغام صرف کسی ایک طبقے یا علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ محبت، عالمگیر انسانیت، اصلاحِ معاشرہ اور دائمی امن کا پیغام ہے، جسے ہر سطح پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ موئے پاک کی زیارت کے اس روحانی موقع پر عقیدت مندوں کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اس بات کی واضح عکاسی کرتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کے لیے گہری عقیدت اور لازوال محبت موجود ہے۔ انہوں نے نئی نسل پر زور دیا کہ وہ غوث پاکؒ کی اسوۂ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے سے نفرتوں کے خاتمے، بھائی چارے کے فروغ اور دکھی انسانیت کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ آج کی اس زیارت اور تقریب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ حضرت غوث الاعظم دستگیرؒ کے امن، محبت، اخوت اور روحانی اصلاح کے پیغام کو آگے بڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی نئی نسل کو اسلامی اقدار، اعلیٰ اخلاقیات اور بے لوث انسانیت کی خدمت کی جانب راغب کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے تاکہ معاشرے کی صحیح معنوں میں اصلاح ممکن ہو سکے۔ اجتماع کے آخری مرحلے میں شریک عقیدت مندوں اور علماء کرام نے انتہائی عاجزی کے ساتھ بارگاہِ الٰہی میں امتِ مسلمہ کے اتحاد و اتفاق، وادی میں پائیدار امن و سلامتی، ملک و قوم کی خوشحالی اور پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے رقت آمیز دعائیں مانگیں۔ اس طرح یہ عظیم الشان مذہبی اجتماع انتہائی روحانی ماحول میں ذکر و اذکار اور درود و سلام کے نذرانوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔