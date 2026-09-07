کشمیر میں اخروٹ کے درختوں کی کٹائی سے کسان، تاجرین پریشان
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 7, 2026 at 7:47 PM IST
پلوامہ: وادی کشمیر میں ان دنوں اخروٹ کی ہارویسٹنگ (Harvesting) کا سیزن عروج پر ہے۔ درختوں سے اتارنے کے بعد اخروٹ کو بازار میں فروخت کرنے سے قبل کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
اخروٹ کا سائز، کوالٹی اور بہتر مارکیٹنگ کسانوں کی آمدن پر راست اثرات مرتب کرتے ہیں، تاہم ان دنوں کسان اخروٹ کے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے زیادہ فکرمند ہیں۔ اور پابندی کے باوجود اخروٹ کے تن آور درختوں کی کٹائی اور ہائی ڈینسٹی سیب کا بڑھتا رجحان، اخروٹ کے باغات کا رقبہ کم کر رہے ہیں۔
وہیں محکمہ باغبانی کی جانب سے اخروٹ کے ہائی ڈینسٹی پودے متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود کسانوں کے ساتھ ساتھ اخروٹ تاجرین بھی اخروٹ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی کے سبب کافی فکرمند ہے اور حکام سے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
پلوامہ: وادی کشمیر میں ان دنوں اخروٹ کی ہارویسٹنگ (Harvesting) کا سیزن عروج پر ہے۔ درختوں سے اتارنے کے بعد اخروٹ کو بازار میں فروخت کرنے سے قبل کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔
اخروٹ کا سائز، کوالٹی اور بہتر مارکیٹنگ کسانوں کی آمدن پر راست اثرات مرتب کرتے ہیں، تاہم ان دنوں کسان اخروٹ کے درختوں کی کٹائی کی وجہ سے زیادہ فکرمند ہیں۔ اور پابندی کے باوجود اخروٹ کے تن آور درختوں کی کٹائی اور ہائی ڈینسٹی سیب کا بڑھتا رجحان، اخروٹ کے باغات کا رقبہ کم کر رہے ہیں۔
وہیں محکمہ باغبانی کی جانب سے اخروٹ کے ہائی ڈینسٹی پودے متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود کسانوں کے ساتھ ساتھ اخروٹ تاجرین بھی اخروٹ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی کے سبب کافی فکرمند ہے اور حکام سے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔