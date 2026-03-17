محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال - SUBSTANDARD SEEDLINGS IN KASHMIR

محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 17, 2026 at 4:16 PM IST

اننت ناگ : جموں کشمیر میں محکمہ زراعت کی جانب سے ان دنوں مختلف اقسام کے سبزیوں کے ہائبرڈ کوالٹی کے پودے ( سیڈلنگس) فراہم کئے جا رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے آرپتھ کنارے پر قائم آرپتھ ویجیٹیبل گارڈن میں گرچہ محکمہ کی جانب سے لوگوں کو رعایتی نرخوں پر سیڈلنگس دیے جا رہے تاہم کسانوں نے ان سیڈلنگز کی کوالٹی پر سالات اٹھائے ہیں۔ 

 محکمہ کے مطابق ضلع کے اس فارم میں تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار سیڈلنگز تیار کرنے کی گنجائش ہے، اور تقسیم کاری کے دوران اب تک ہزاروں سیڈلنگس لوگوں کو فراہم کئے گئے ۔ اور ایک جانب لوگ ویجیٹیبل گارڈن سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب سیڈلنگس کی کوالٹی سے کسان ناخوش نظر آرہے ہیں۔

لوگوں نے الزام عائد کیا کہ اس فارم سے حاصل کیے جانے والے پودے انتہائی کمزور ہوتے ہیں تاہم محکمہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔

اننت ناگ : جموں کشمیر میں محکمہ زراعت کی جانب سے ان دنوں مختلف اقسام کے سبزیوں کے ہائبرڈ کوالٹی کے پودے ( سیڈلنگس) فراہم کئے جا رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے آرپتھ کنارے پر قائم آرپتھ ویجیٹیبل گارڈن میں گرچہ محکمہ کی جانب سے لوگوں کو رعایتی نرخوں پر سیڈلنگس دیے جا رہے تاہم کسانوں نے ان سیڈلنگز کی کوالٹی پر سالات اٹھائے ہیں۔ 

 محکمہ کے مطابق ضلع کے اس فارم میں تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار سیڈلنگز تیار کرنے کی گنجائش ہے، اور تقسیم کاری کے دوران اب تک ہزاروں سیڈلنگس لوگوں کو فراہم کئے گئے ۔ اور ایک جانب لوگ ویجیٹیبل گارڈن سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب سیڈلنگس کی کوالٹی سے کسان ناخوش نظر آرہے ہیں۔

لوگوں نے الزام عائد کیا کہ اس فارم سے حاصل کیے جانے والے پودے انتہائی کمزور ہوتے ہیں تاہم محکمہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔

اسی موضوع پر

پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

پہلگام میں آتشزدگی، ہوٹل خاکستر، فائر سروسز گاڑی کی ٹکر سے شہری کی موت

March 17, 2026 at 2:20 PM IST
'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

'زیر تعمیر دربگام -  ٹھوکرپورہ پل جلد  مکمل کیا جائے'

March 16, 2026 at 2:22 PM IST
lg Manoj Sinha gives eid gift to noks of terror victims hands over 50 appointment letters Urdu News

دہشت گردی کے متاثرین کے پچاس لواحقین کو سرکاری ملازمتوں کے تقرری نامے فراہم کیے گئے

March 15, 2026 at 4:10 PM IST
ڈاکٹر فاروق عبداللہ

ملک میں بڑھتی نفرت قاتلانہ حملہ کی وجہ: فاروق عبداللہ

March 12, 2026 at 5:30 PM IST

