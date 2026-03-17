محکمہ زراعات کے سیڈلنگز کی کوالٹی پر کسانوں نے اٹھائے سوال - SUBSTANDARD SEEDLINGS IN KASHMIR
Published : March 17, 2026 at 4:16 PM IST
اننت ناگ : جموں کشمیر میں محکمہ زراعت کی جانب سے ان دنوں مختلف اقسام کے سبزیوں کے ہائبرڈ کوالٹی کے پودے ( سیڈلنگس) فراہم کئے جا رہے ہیں۔ ضلع اننت ناگ کے آرپتھ کنارے پر قائم آرپتھ ویجیٹیبل گارڈن میں گرچہ محکمہ کی جانب سے لوگوں کو رعایتی نرخوں پر سیڈلنگس دیے جا رہے تاہم کسانوں نے ان سیڈلنگز کی کوالٹی پر سالات اٹھائے ہیں۔
محکمہ کے مطابق ضلع کے اس فارم میں تقریباً 2 لاکھ 50 ہزار سیڈلنگز تیار کرنے کی گنجائش ہے، اور تقسیم کاری کے دوران اب تک ہزاروں سیڈلنگس لوگوں کو فراہم کئے گئے ۔ اور ایک جانب لوگ ویجیٹیبل گارڈن سے مستفید ہو رہے ہیں لیکن دوسری جانب سیڈلنگس کی کوالٹی سے کسان ناخوش نظر آرہے ہیں۔
لوگوں نے الزام عائد کیا کہ اس فارم سے حاصل کیے جانے والے پودے انتہائی کمزور ہوتے ہیں تاہم محکمہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔
