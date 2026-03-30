سبزی کی کاشت سے وابستہ سوپور کے کسان پریشان - KASHMIR VEGETABLE VILLAGE
Published : March 30, 2026 at 1:54 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں آرم پورہ نامی علاقہ کے کسان برسوں سے سبزیوں کی کاشت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہاں تقریباً سال بھر کھیتی باڑی کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں مگر کسان محکمہ زراعت سے کافی نالاں ہیں۔
سبزیوں کی کاشت سے وابستہ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ وقت پر امداد اور تکنینی معاونت فراہم نہ کرنے سے کسانوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ یہاں تقریبا دو سے تین ہزار کے قریب کسان سبزیوں کی کاشت کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور شمالی کشمیر کے بیشتر اضلاع کے علاوہ سرینگر بھی سبزیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں تاہم اس کے باوجود یہاں سبزی منڈی قائم نہیں کی گئی، جس سے انہیں دقتیں پیش آتی ہیں۔
اس کے علاوہ انہوں نے معیاری بیج اور کھاد وغیرہ فراہم کرنے پر بھی محکمہ زراعت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
