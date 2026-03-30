ETV Bharat / Videos

سبزی کی کاشت سے وابستہ سوپور کے کسان پریشان - KASHMIR VEGETABLE VILLAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
سبزی کی کاشت سے وابستہ سوپور کے کسان پریشان (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 30, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں آرم پورہ نامی علاقہ کے کسان برسوں سے سبزیوں کی کاشت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہاں تقریباً سال بھر کھیتی باڑی کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں مگر کسان محکمہ زراعت سے کافی نالاں ہیں۔

سبزیوں کی کاشت سے وابستہ کسانوں نے دعویٰ کیا کہ وقت پر امداد اور تکنینی معاونت فراہم نہ کرنے سے کسانوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کسانوں نے بتایا کہ یہاں تقریبا دو سے تین ہزار کے قریب کسان سبزیوں  کی کاشت کے ساتھ ہی وابستہ ہیں اور شمالی کشمیر کے بیشتر اضلاع کے علاوہ سرینگر بھی سبزیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں تاہم اس کے باوجود یہاں سبزی منڈی قائم نہیں کی گئی، جس سے انہیں دقتیں پیش آتی ہیں۔

اس کے علاوہ انہوں نے معیاری بیج اور کھاد وغیرہ فراہم کرنے پر بھی محکمہ زراعت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

VEGETABLE VILLAGE OF KASHMIR
KASHMIR VEGETABLES
کشمیر سبزی کاشت
کشمیری کسان
KASHMIR VEGETABLE VILLAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.