ETV Bharat / Videos

ضلع اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم کا اختتام - ANANTNAG KHET BACHAO ABHIYAN MUHIM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
1 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 30, 2026 at 4:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر)

محکمۂ زراعت کی جانب سے کسانوں میں فصلوں کے تحفظ، جدید زرعی طریقۂ کار اور پائیدار کاشتکاری کے فروغ کے لیے شروع کی گئی "کھیت بچاؤ ابھیان" مہم کا آج ایک پروقار آگاہی پروگرام کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ یہ پروگرام ٹاؤن ہال اچھہ بل میں منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں، محکمۂ زراعت کے افسران اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکنِ اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی اور رکنِ اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جب کہ ڈائریکٹر زراعت کشمیر سرتاج احمد نے خصوصی مہمان کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔


اپنے خطابات میں مقررین نے کہا کہ جدید سائنسی زرعی تکنیکوں کو اپنانا، فصلوں کو بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنا اور کسانوں میں بروقت آگاہی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مہمات نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ پائیدار زراعت کے فروغ اور کسانوں کی معاشی خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موقع پر زمینداروں کو غیر ضروری کیمیائی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے استعمال سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس موقعے پر یہ بھی بتایا گیا کہ سوائل ٹیسٹنگ کے بعد ہی درکار کھاد کا استعمال کیا جائے۔ چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شہنواز احمد نے مہمانوں، محکمہ کے افسران اور کسانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ "کھیت بچاؤ ابھیان" کے دوران ضلع بھر میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے کسانوں کو فصلوں کے تحفظ اور جدید زرعی طریقوں سے متعلق عملی رہنمائی فراہم کی گئی۔

شہنواز احمد نے مہم کی کامیابی میں کسانوں کے بھرپور تعاون اور فعال شرکت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر ماہرین زراعت نے کسانوں کے ساتھ تبادلۂ خیال کیا اور انہیں فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے، بروقت تدارکی اقدامات اختیار کرنے، متوازن کھادوں کے استعمال اور جدید زرعی طریقۂ کار سے متعلق مفید معلومات فراہم کیں تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور فصلوں کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔

اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر)

محکمۂ زراعت کی جانب سے کسانوں میں فصلوں کے تحفظ، جدید زرعی طریقۂ کار اور پائیدار کاشتکاری کے فروغ کے لیے شروع کی گئی "کھیت بچاؤ ابھیان" مہم کا آج ایک پروقار آگاہی پروگرام کے ساتھ اختتام عمل میں آیا۔ یہ پروگرام ٹاؤن ہال اچھہ بل میں منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کسانوں، محکمۂ زراعت کے افسران اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رکنِ اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمی اور رکنِ اسمبلی اننت ناگ ایسٹ ریاض احمد خان مہمانِ خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جب کہ ڈائریکٹر زراعت کشمیر سرتاج احمد نے خصوصی مہمان کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔


اپنے خطابات میں مقررین نے کہا کہ جدید سائنسی زرعی تکنیکوں کو اپنانا، فصلوں کو بیماریوں اور نقصان دہ کیڑوں سے محفوظ رکھنا اور کسانوں میں بروقت آگاہی پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مہمات نہ صرف زرعی پیداوار میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ پائیدار زراعت کے فروغ اور کسانوں کی معاشی خوشحالی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس موقع پر زمینداروں کو غیر ضروری کیمیائی کھادوں اور جراثیم کش ادویات کے استعمال سے گریز کرنے کی تلقین کی گئی۔ اس موقعے پر یہ بھی بتایا گیا کہ سوائل ٹیسٹنگ کے بعد ہی درکار کھاد کا استعمال کیا جائے۔ چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شہنواز احمد نے مہمانوں، محکمہ کے افسران اور کسانوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ "کھیت بچاؤ ابھیان" کے دوران ضلع بھر میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے کسانوں کو فصلوں کے تحفظ اور جدید زرعی طریقوں سے متعلق عملی رہنمائی فراہم کی گئی۔

شہنواز احمد نے مہم کی کامیابی میں کسانوں کے بھرپور تعاون اور فعال شرکت پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر ماہرین زراعت نے کسانوں کے ساتھ تبادلۂ خیال کیا اور انہیں فصلوں کو کیڑوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے، بروقت تدارکی اقدامات اختیار کرنے، متوازن کھادوں کے استعمال اور جدید زرعی طریقۂ کار سے متعلق مفید معلومات فراہم کیں تاکہ زرعی پیداوار میں اضافہ اور فصلوں کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

KHET BACHAO ABHIYAN CAMPAIGN
FARM SAVE CAMPAIGN IN ANANTNAG
اننت ناگ میں کھیت بچاؤ ابھیان مہم
ANANTNAG KHET BACHAO ABHIYAN MUHIM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

Urdu -one of the exclusive segments of ETV Bharat- caters to Urdu speaking people across the nation and beyond. The portal makes sure it uses the entire network to bring the best of the stories for its audience. Apart from the network stories shared by other state portals, Urdu has its own reporters and stringers in places where there is a sizeable Urdu population and they bring specials and exclusive stories for the Urdu audience....view details

اسی موضوع پر

ا

عمر عبداللہ نے سرینگر میں انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کا کیا افتتاح

June 29, 2026 at 5:24 PM IST
ا

کشمیر میں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد، ایل جی سنہا، کرن سنگھ نے کی شرکت

June 27, 2026 at 6:26 PM IST
ا

کرن سنگھ کا ریاستی درجے کی بحالی اور اردو زبان کے فروغ پر زور

June 27, 2026 at 4:32 PM IST
Ravinder Raina on Shahdara Sharief attend annual urs of Baba Ghulam shah badshah shahdara sharief Rajouri Urdu News

بابا غلام شاہ بادشاہؒ کی تعلیمات عوام کے لیے مشعل راہ

June 26, 2026 at 11:14 AM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.