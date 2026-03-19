معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ میں برفباری - SONAMARG SNOWFALL
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 19, 2026 at 6:48 PM IST
گاندربل : وادی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ سمیت دیگر بالائی علاقوں میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے، وہیں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئیں جس کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئی۔
حکام کا کہان ہے کہ سونہ مرگ میں گزشتہ روز سے ہی برفباری کا سلسہ شروع ہوا اور اب تک تقریباً پانچ سے چھ انچ تک تازہ برف جمع ہوئی ہے۔ وادی کے دیگر بالائی علاقوں میں بھی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ وادی کے بیشتر علاقوں خاص کر نشیبی اور میدانی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے
برفباری اور بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے آئندہ کل یعنی 20 مارچ تک موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ظاہر کیا جبکہ اکثر علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا بر فباری کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
