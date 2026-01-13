ETV Bharat / Videos

’پری ڈائبٹیز کی کوئی علامت نہیں، احتیاط ہی علاج‘ - KASHMIR PREDIABETES

پری ڈائبٹیز پر ماہر ڈاکٹر کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 13, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
سرینگر: جموں کشمیر میں کثیر آبادی ’’ڈائبٹیز Diabettes‘‘ میں مبتلا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی تعاد ’’پری ڈائبٹیز (Prediabetes)‘‘ کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر پری ڈائبٹیز کے دوران احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو جلد ہی یہ ڈائبٹریز میں کنورٹ ہو سکتا ہے۔

سائنسی اسطلاح میں پری ڈائبٹیز ایک ایسی حالت ہے جس میں ایک انسان کے جسم میں خون میں شوگر کی سطح معمول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تاہم اتنی زیادہ بھی نہیں کہ اسے شوگر کا عارضہ قرار دیا جائے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ پری ڈائبٹیز ایک ’’وارنگ سائن‘ ہے کہ ’’اگر طرز زنددگی میں تبدل نہیں لائی جائے تو آگے ڈائبٹیز یا شوگر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔‘‘  

پری ڈائبٹیز کے موضوع پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے وادی کشمیر کے معروف انڈوکرونالوجسٹ - ڈاکٹر شارق مسعودی - کے ساتھ خصوصی بات چیت کی، جنہوں نے پری ڈائبٹیز کو ہلکے میں نہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کئی احتیاطی تدابیر بتائیں۔

