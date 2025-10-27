کشمیر میں ’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ سے سرکاری اسکولوں میں بہتری کی امید - KASHMIR DREAM SCHOOL PROJECT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 27, 2025 at 7:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں کشمیر کے سرکاری اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے اور طلباء کو بہتر اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز سرینگر کے کوٹھی باغ گرلز اسکول میں ’’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘‘ کا رسمی طور افتتاح کیا۔
حکام کے مطابق یہ منصوبہ حکومت جموں وکشمیر اور ’فیضل اینڈ شبانہ فاونڈیشن‘ نامی ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم کے باہمی اشتراک سے عملایا جا رہا ہے۔
فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیضل کوٹیکولن نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اس پروجیکٹ کے کئی گوشوں اور ماضی کے تجربات کو شیئر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’گورنمنٹ اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے فاؤنڈیشن ملک بھر میں کام کر رہی ہے۔ اور کیرالہ میں اس حوالہ سے قابل تقلید کارنمانے انجام دئے گئے ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی کے تحت جموں وکشمیر سرکار کے باہمی اشتراک سے بھی اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے۔‘‘
سرینگر (پرویز الدین) : جموں کشمیر کے سرکاری اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے اور طلباء کو بہتر اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز سرینگر کے کوٹھی باغ گرلز اسکول میں ’’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘‘ کا رسمی طور افتتاح کیا۔
حکام کے مطابق یہ منصوبہ حکومت جموں وکشمیر اور ’فیضل اینڈ شبانہ فاونڈیشن‘ نامی ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم کے باہمی اشتراک سے عملایا جا رہا ہے۔
فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیضل کوٹیکولن نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اس پروجیکٹ کے کئی گوشوں اور ماضی کے تجربات کو شیئر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’گورنمنٹ اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے فاؤنڈیشن ملک بھر میں کام کر رہی ہے۔ اور کیرالہ میں اس حوالہ سے قابل تقلید کارنمانے انجام دئے گئے ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی کے تحت جموں وکشمیر سرکار کے باہمی اشتراک سے بھی اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے۔‘‘