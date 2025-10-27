ETV Bharat / Videos

کشمیر میں ’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘ سے سرکاری اسکولوں میں بہتری کی امید - KASHMIR DREAM SCHOOL PROJECT

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 27, 2025

سرینگر (پرویز الدین) : جموں کشمیر کے سرکاری اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے اور طلباء کو بہتر اور معیاری تعلیم فراہم کرنے کی غرض سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز سرینگر کے کوٹھی باغ گرلز اسکول میں ’’ڈریم اسکول پروجیکٹ‘‘ کا رسمی طور افتتاح کیا۔

حکام کے مطابق یہ منصوبہ حکومت جموں وکشمیر اور ’فیضل اینڈ شبانہ فاونڈیشن‘ نامی ایک بین الاقوامی سطح کی تنظیم کے باہمی اشتراک سے عملایا جا رہا ہے۔

فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیضل کوٹیکولن نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ اس پروجیکٹ کے کئی گوشوں اور ماضی کے تجربات کو شیئر کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ’’گورنمنٹ اسکولوں کے تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے فاؤنڈیشن ملک بھر میں کام کر رہی ہے۔ اور کیرالہ میں اس حوالہ سے قابل تقلید کارنمانے انجام دئے گئے ہیں اور اسی سلسلے کی کڑی کے تحت جموں وکشمیر سرکار کے باہمی اشتراک سے بھی اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا ہے۔‘‘

FAIZAL KOTILKOLLON
DREAM SCHOOL PROJECT SRINAGAR
THE FAIZAL AND SHABANA FOUNDATION
ڈریم اسکول پروجیکٹ
KASHMIR DREAM SCHOOL PROJECT

ETV Bharat Urdu Team

