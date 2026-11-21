بھرتی میں مبینہ بدعنوانی، سابق ایم پی روح اللہ طلبہ کے احتجاج میں شامل
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 21, 2026 at 6:02 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): سابق رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی ہفتہ کو سرینگر کے شیر کشمیر پارک میں احتجاج کر رہے طلبہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے بھرتی کے عمل میں مبینہ بدعنوانی کو ’’قتل سے بھی بدتر‘‘ قرار دیتے ہوئے "بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی" کا بھی مطالبہ کیا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے روح اللہ نے واضح کیا کہ وہ طلبہ کی قیادت کرنے نہیں بلکہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے آئے ہیں۔انہوں نے کہا، ’’طلبہ میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ میں طلبہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ میں اس احتجاج کی قیادت نہیں کر رہا ہوں۔‘‘
حکومت و انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روح اللہ نے الزام عائد کیا کہ وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں، جبکہ بے روزگار نوجوانوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ ’’دونوں انتظامیہ نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو فٹ بال بنا دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔‘‘
بھرتی کے عمل میں بے ضابطگیوں کو اہل امیدواروں کے ساتھ سنگین ناانصافی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر مواقع نہ ملنے سے نوجوانوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں اور ان کی برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔
سرینگر (جاوید ڈار): سابق رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی ہفتہ کو سرینگر کے شیر کشمیر پارک میں احتجاج کر رہے طلبہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے بھرتی کے عمل میں مبینہ بدعنوانی کو ’’قتل سے بھی بدتر‘‘ قرار دیتے ہوئے "بے ضابطگیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی" کا بھی مطالبہ کیا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے روح اللہ نے واضح کیا کہ وہ طلبہ کی قیادت کرنے نہیں بلکہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے آئے ہیں۔انہوں نے کہا، ’’طلبہ میرے ساتھ شامل نہیں ہو رہے ہیں بلکہ میں طلبہ کے ساتھ شامل ہو رہا ہوں۔ میں اس احتجاج کی قیادت نہیں کر رہا ہوں۔‘‘
حکومت و انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے روح اللہ نے الزام عائد کیا کہ وہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال کر اپنا پلو جھاڑ رہے ہیں، جبکہ بے روزگار نوجوانوں کا مستقبل غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ ’’دونوں انتظامیہ نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو فٹ بال بنا دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں۔‘‘
بھرتی کے عمل میں بے ضابطگیوں کو اہل امیدواروں کے ساتھ سنگین ناانصافی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر مواقع نہ ملنے سے نوجوانوں کے مستقبل تباہ ہو رہے ہیں اور ان کی برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔