بہار میں سیلاب سے لڑنے والی جنگ کی دلچسپ کہانی جانیے - TEER BALUA BOAT VILLAGE
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Published : July 24, 2026 at 12:20 PM IST
سیوان، بہار (امروز کی رپورٹ)
"سیلاب..." یہ لفظ سن کر عام طور پر تباہی، بے بسی اور نقل مکانی کی ہولناک تصویر سامنے آتی ہے۔ چاروں طرف چیخ پکار اور حکومتی امداد کے انتظار میں ٹکٹکی لگائے روتی اور بے بس آنکھیں "سیلاب" کی پہچان ہیں۔ تاہم بہار کے سیوان ضلع میں ایک ایسا انوکھا گاؤں ہے جس نے نہ صرف اس خوف پر قابو پایا ہے بلکہ سیلاب کے ساتھ جینے کا شاندار طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے بوٹ ولیج کی حیرت انگیز کہانی؟ حکومتی نظر اندازی کے درمیان، یہ گاؤں، اگرچہ مجبور ہے۔ لیکن اس نے ایک "آفت" کو "موقع" میں بدل کر خود انحصاری کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ یہ جذبہ لوگوں کی بے مثال ہمت اور بقا کی کہانی سناتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب حکومتی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ضروری امداد بھی وقت پر نہیں پہنچ پاتی۔ جب پانی چاروں طرف سے گاؤں کو گھیر لیتا ہے، سڑکیں غائب ہو جاتی ہیں اور دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اس گاؤں میں کوئی نہیں گھبراتا۔ وجہ ہر گھر میں ایک کشتی کھڑی ہے۔ یہ کشتی بچوں کو اسکول، کسانوں کو ان کے کھیتوں، ماہی گیروں کو دریا تک اور پورے خاندان کو محفوظ مقام پر لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گٹھنی بلاک کا گاؤں ''تیر بلووا'' اب پورے بہار میں "کشتیوں کا گاؤں" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیر بلووا گاؤں گٹھنی بلاک میں چھوٹی گنڈک اور سریو ندیوں کے کنارے واقع ہے۔ گاؤں کا بڑا حصہ تین طرف سے ندی کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی مانسون شروع ہوتا ہے، دریاؤں کے پانی کی سطح بلند ہوجاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ زیر آب آجاتا ہے
شدید سیلاب کی وجہ سے سڑکیں اکثر دنوں تک نظر نہیں آتیں اور گاؤں کا بیرونی دنیا سے رابطہ تقریباً منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کشتیاں ہی لوگوں کی آمدورفت کا واحد ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 150 سے زیادہ خاندانوں کے اس گاؤں میں 100 سے زیادہ کشتیاں ہیں۔ ملک بھر کے زیادہ تر دیہاتوں میں، لوگ موٹرسائیکل، ٹریکٹر یا کار کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن تیر بلووا میں، سب سے قیمتی اثاثہ کشتی ہے۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کے دوران ان کے گھر میں کشتی نہ ہونے سے ایک خاندان مکمل طور پر پھنس سکتا ہے۔ لہذا، تقریبا ہر خاندان ایک کشتی کا مالک ہے. گاؤں والے اسے نہ صرف نقل و حمل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں بلکہ زندگی بچانے والا حفاظتی جال سمجھتے ہیں۔ تیر بلووا کی سب سے منفرد پہچان یہ ہے کہ کشتی رانی صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ خواتین، نوجوان خواتین، اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے ہنر مند کشتی چلانے والے ہیں۔ گاؤں میں، بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کشتی چلانا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ہنگامی صورت حال میں اپنی اور اپنے خاندان کی مدد کر سکیں۔ یہاں کشتی رانی کو مشغلہ نہیں بلکہ جان بچانے کا ہنر سمجھا جاتا ہے۔ تیر بلووا میں کشتیوں کی اہمیت صرف سیلاب تک محدود نہیں ہے۔ کسان دریا کے اس پار اپنے کھیتوں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ماہی گیر انہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مویشی مالکان اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لاتے ہیں۔ عورتیں کپڑے اور برتن دھونے ندی پر جاتی ہیں۔ یہاں کا سارا روزمرہ کا معمول دریا اور کشتی کے گرد گھومتا ہے۔
جدید دور میں، زیادہ تر لوگ تیار مصنوعات خریدتے ہیں، تیر بلووا کے لوگ اب بھی اپنی کشتیاں خود بناتے ہیں۔ گاؤں والوں کے مطابق ایک کشتی بنانے پر تقریباً 25,000 سے 30,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ لکڑی اور دیگر سامان بازار سے خریدا جاتا ہے لیکن گاؤں والے پوری کشتی ہاتھ سے بناتے ہیں۔ یہ ہنر ان کے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے اور یہ کئی دہائیوں سے روایت ہے۔ "ہم بازار سے کشتیاں نہیں خریدتے۔ ہم کشتیاں بنانا جانتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی ضرورت کے مطابق کشتیاں بنا سکتا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کشتیاں بناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر کسی کے پاس کشتی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔" - مقامی دیہاتی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ کشتیوں کے بغیر گاؤں میں زندگی ٹھپ ہو جائے گی۔ کھیتی باڑی، مویشی پالنا، ماہی گیری اور روزمرہ کے بیشتر کام کشتیوں کے بغیر ناممکن ہیں۔ کشتی ان کی روزی روٹی کی مضبوط ترین بنیاد ہے۔ اس لیے یہاں کشتی صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں بلکہ پورے خاندان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ "کشتی ہمارے گاؤں کی معیشت کا سہارا ہے۔ سیلاب کے دوران ہمیں کوئی سرکاری امداد نہیں ملتی۔ ایسی صورت حال میں کشتی ہی ہماری بقا اور ماہی گیری کے ذریعہ معاش کا واحد ذریعہ ہے۔" "اگر ہمارے پاس کشتی نہ ہوتی تو شاید ہی ہماری جان بچ جاتی۔" - مقامی دیہاتی
تیر بلووا گاؤں میں کشتی بنانا اور جہاز رانی ایک نسل در نسل چلی جانے والی روایت ہے۔ بزرگ اپنے بچوں کو یہ فن بچپن سے سکھاتے ہیں۔ بدلتے وقت میں بھی گاؤں نے اس ورثے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے نوجوان کشتی بنانے اور جہاز رانی دونوں میں بھی پوری طرح مہارت رکھتے ہیں۔ یہ گاؤں خود انحصاری اور گاؤں والوں کی مہارت کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ "ہمارے آباؤ اجداد کشتیاں رکھتے تھے اور اب ہم کشتیاں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری جان ہیں۔ چاہے وہ کھیتی باڑی ہو یا دیگر سامان، ہر چیز اور ہمارا روزمرہ کا معمول کشتیوں کے ذریعے چلتا ہے۔ ان کے بغیر، ہم مصیبت میں پڑ جاتے۔ ہمارا گاؤں، تین طرف سے دریا سے گھرا ہوا، ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔" - مقامی دیہاتی. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انتظامیہ اس گاؤں کی منفرد شناخت کو سیاحت کے ساتھ جوڑ دے تو یہ پورے بہار کے لیے ایک بڑا پرکشش مقام بن سکتا ہے۔ کشتی بنانے کا روایتی فن، دریا کے کنارے قدرتی ماحول، اور سیلاب سے لڑنے کی متاثر کن کہانی ہندوستان اور بیرون ملک سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ اس سے گاؤں والوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے روایتی فن کو ایک نئی شناخت ملے گی۔ تیر بلووا گاؤں ثابت کرتا ہے کہ مشکل حالات لوگوں کو کمزور نہیں کرتے، بلکہ انہیں خود انحصار بناتے ہیں۔ جہاں دیگر علاقوں میں سیلاب تباہی کی علامت بن جاتے ہیں، اس گاؤں نے انہیں اپنے طرز زندگی میں ڈھال لیا ہے۔
"جب ہمارے گاؤں میں سیلاب آتا ہے تو ہمیں حکومتی امداد نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں ہماری کشتیاں ہی ہمیں زندہ رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے کام کاج اور سامان لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے گھروں میں خواتین اور بچے بھی جہاز رانی کرنا سیکھتے ہیں تاکہ وہ بحران کے وقت مدد کر سکیں۔" - مقامی دیہاتی. یہاں کے ہر گھر میں رکھی گئی کشتیاں صرف لکڑی کی کشتیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی حفاظت کی ضمانت، روزگار کا ذریعہ، اور روایتی خود اعتمادی کی علامت ہیں۔ سیوان کا یہ چھوٹا سا گاؤں خود انحصار ہے اور پوری ریاست بہار کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمت کے ساتھ مشکل حالات میں بھی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔
سیوان، بہار (امروز کی رپورٹ)
"سیلاب..." یہ لفظ سن کر عام طور پر تباہی، بے بسی اور نقل مکانی کی ہولناک تصویر سامنے آتی ہے۔ چاروں طرف چیخ پکار اور حکومتی امداد کے انتظار میں ٹکٹکی لگائے روتی اور بے بس آنکھیں "سیلاب" کی پہچان ہیں۔ تاہم بہار کے سیوان ضلع میں ایک ایسا انوکھا گاؤں ہے جس نے نہ صرف اس خوف پر قابو پایا ہے بلکہ سیلاب کے ساتھ جینے کا شاندار طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے بوٹ ولیج کی حیرت انگیز کہانی؟ حکومتی نظر اندازی کے درمیان، یہ گاؤں، اگرچہ مجبور ہے۔ لیکن اس نے ایک "آفت" کو "موقع" میں بدل کر خود انحصاری کی ایک نئی مثال قائم کی ہے۔ یہ جذبہ لوگوں کی بے مثال ہمت اور بقا کی کہانی سناتا ہے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب حکومتی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو ضروری امداد بھی وقت پر نہیں پہنچ پاتی۔ جب پانی چاروں طرف سے گاؤں کو گھیر لیتا ہے، سڑکیں غائب ہو جاتی ہیں اور دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو اس گاؤں میں کوئی نہیں گھبراتا۔ وجہ ہر گھر میں ایک کشتی کھڑی ہے۔ یہ کشتی بچوں کو اسکول، کسانوں کو ان کے کھیتوں، ماہی گیروں کو دریا تک اور پورے خاندان کو محفوظ مقام پر لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گٹھنی بلاک کا گاؤں ''تیر بلووا'' اب پورے بہار میں "کشتیوں کا گاؤں" کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تیر بلووا گاؤں گٹھنی بلاک میں چھوٹی گنڈک اور سریو ندیوں کے کنارے واقع ہے۔ گاؤں کا بڑا حصہ تین طرف سے ندی کے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ جیسے ہی مانسون شروع ہوتا ہے، دریاؤں کے پانی کی سطح بلند ہوجاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں پورا علاقہ زیر آب آجاتا ہے
شدید سیلاب کی وجہ سے سڑکیں اکثر دنوں تک نظر نہیں آتیں اور گاؤں کا بیرونی دنیا سے رابطہ تقریباً منقطع ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کشتیاں ہی لوگوں کی آمدورفت کا واحد ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 150 سے زیادہ خاندانوں کے اس گاؤں میں 100 سے زیادہ کشتیاں ہیں۔ ملک بھر کے زیادہ تر دیہاتوں میں، لوگ موٹرسائیکل، ٹریکٹر یا کار کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن تیر بلووا میں، سب سے قیمتی اثاثہ کشتی ہے۔ دیہاتیوں کا کہنا ہے کہ سیلاب کے دوران ان کے گھر میں کشتی نہ ہونے سے ایک خاندان مکمل طور پر پھنس سکتا ہے۔ لہذا، تقریبا ہر خاندان ایک کشتی کا مالک ہے. گاؤں والے اسے نہ صرف نقل و حمل کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں بلکہ زندگی بچانے والا حفاظتی جال سمجھتے ہیں۔ تیر بلووا کی سب سے منفرد پہچان یہ ہے کہ کشتی رانی صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ خواتین، نوجوان خواتین، اور یہاں تک کہ چھوٹے بچے ہنر مند کشتی چلانے والے ہیں۔ گاؤں میں، بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی کشتی چلانا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی ہنگامی صورت حال میں اپنی اور اپنے خاندان کی مدد کر سکیں۔ یہاں کشتی رانی کو مشغلہ نہیں بلکہ جان بچانے کا ہنر سمجھا جاتا ہے۔ تیر بلووا میں کشتیوں کی اہمیت صرف سیلاب تک محدود نہیں ہے۔ کسان دریا کے اس پار اپنے کھیتوں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ماہی گیر انہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مویشی مالکان اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لاتے ہیں۔ عورتیں کپڑے اور برتن دھونے ندی پر جاتی ہیں۔ یہاں کا سارا روزمرہ کا معمول دریا اور کشتی کے گرد گھومتا ہے۔
جدید دور میں، زیادہ تر لوگ تیار مصنوعات خریدتے ہیں، تیر بلووا کے لوگ اب بھی اپنی کشتیاں خود بناتے ہیں۔ گاؤں والوں کے مطابق ایک کشتی بنانے پر تقریباً 25,000 سے 30,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ لکڑی اور دیگر سامان بازار سے خریدا جاتا ہے لیکن گاؤں والے پوری کشتی ہاتھ سے بناتے ہیں۔ یہ ہنر ان کے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے اور یہ کئی دہائیوں سے روایت ہے۔ "ہم بازار سے کشتیاں نہیں خریدتے۔ ہم کشتیاں بنانا جانتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی ضرورت کے مطابق کشتیاں بنا سکتا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کے مطابق کشتیاں بناتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر کسی کے پاس کشتی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہی ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔" - مقامی دیہاتی گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ کشتیوں کے بغیر گاؤں میں زندگی ٹھپ ہو جائے گی۔ کھیتی باڑی، مویشی پالنا، ماہی گیری اور روزمرہ کے بیشتر کام کشتیوں کے بغیر ناممکن ہیں۔ کشتی ان کی روزی روٹی کی مضبوط ترین بنیاد ہے۔ اس لیے یہاں کشتی صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں بلکہ پورے خاندان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ "کشتی ہمارے گاؤں کی معیشت کا سہارا ہے۔ سیلاب کے دوران ہمیں کوئی سرکاری امداد نہیں ملتی۔ ایسی صورت حال میں کشتی ہی ہماری بقا اور ماہی گیری کے ذریعہ معاش کا واحد ذریعہ ہے۔" "اگر ہمارے پاس کشتی نہ ہوتی تو شاید ہی ہماری جان بچ جاتی۔" - مقامی دیہاتی
تیر بلووا گاؤں میں کشتی بنانا اور جہاز رانی ایک نسل در نسل چلی جانے والی روایت ہے۔ بزرگ اپنے بچوں کو یہ فن بچپن سے سکھاتے ہیں۔ بدلتے وقت میں بھی گاؤں نے اس ورثے کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے نوجوان کشتی بنانے اور جہاز رانی دونوں میں بھی پوری طرح مہارت رکھتے ہیں۔ یہ گاؤں خود انحصاری اور گاؤں والوں کی مہارت کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ "ہمارے آباؤ اجداد کشتیاں رکھتے تھے اور اب ہم کشتیاں رکھتے ہیں۔ یہ ہماری جان ہیں۔ چاہے وہ کھیتی باڑی ہو یا دیگر سامان، ہر چیز اور ہمارا روزمرہ کا معمول کشتیوں کے ذریعے چلتا ہے۔ ان کے بغیر، ہم مصیبت میں پڑ جاتے۔ ہمارا گاؤں، تین طرف سے دریا سے گھرا ہوا، ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔" - مقامی دیہاتی. ماہرین کا خیال ہے کہ اگر انتظامیہ اس گاؤں کی منفرد شناخت کو سیاحت کے ساتھ جوڑ دے تو یہ پورے بہار کے لیے ایک بڑا پرکشش مقام بن سکتا ہے۔ کشتی بنانے کا روایتی فن، دریا کے کنارے قدرتی ماحول، اور سیلاب سے لڑنے کی متاثر کن کہانی ہندوستان اور بیرون ملک سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ اس سے گاؤں والوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے روایتی فن کو ایک نئی شناخت ملے گی۔ تیر بلووا گاؤں ثابت کرتا ہے کہ مشکل حالات لوگوں کو کمزور نہیں کرتے، بلکہ انہیں خود انحصار بناتے ہیں۔ جہاں دیگر علاقوں میں سیلاب تباہی کی علامت بن جاتے ہیں، اس گاؤں نے انہیں اپنے طرز زندگی میں ڈھال لیا ہے۔
"جب ہمارے گاؤں میں سیلاب آتا ہے تو ہمیں حکومتی امداد نہیں ملتی۔ ایسی صورتحال میں ہماری کشتیاں ہی ہمیں زندہ رکھتی ہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے کام کاج اور سامان لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے گھروں میں خواتین اور بچے بھی جہاز رانی کرنا سیکھتے ہیں تاکہ وہ بحران کے وقت مدد کر سکیں۔" - مقامی دیہاتی. یہاں کے ہر گھر میں رکھی گئی کشتیاں صرف لکڑی کی کشتیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی حفاظت کی ضمانت، روزگار کا ذریعہ، اور روایتی خود اعتمادی کی علامت ہیں۔ سیوان کا یہ چھوٹا سا گاؤں خود انحصار ہے اور پوری ریاست بہار کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمت کے ساتھ مشکل حالات میں بھی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔