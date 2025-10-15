ETV Bharat / Videos

غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، لیکن دیرپا امن پر سوالات کیوں باقی ہیں؟

Published : October 15, 2025 at 5:35 PM IST

فلسطین: اسرائیل اور حماس کے تنازعے میں جنگ بندی نے دیرپا امن کی امیدیں تو پیدا کر دی ہیں لیکن غزہ کے مستقبل کے بارے میں سوالات بدستور موجود ہیں۔ جنگ بندی جمعہ کو شروع ہوئی۔ پیر کے روز حماس نے بقیہ 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جبکہ اسرائیل نے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی افواج غزہ کے بعض علاقوں سے جزوی طور پر پیچھے ہٹ گئی ہیں، حالانکہ ایک بڑا حصہ فوجی کنٹرول میں ہے۔ تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا حماس اپنے ہتھیار ڈالے گی اور غزہ پر حکومت کون کرے گا۔ فلسطینی ریاست کا سوال باقی ہے۔ یہ اس معاہدے کی نزاکت کو نمایاں کرتا ہے، جس نے فی الحال اسرائیل-فلسطینی تاریخ کے مہلک ترین تنازعہ کو روک دیا ہے۔ 

ISRAEL HAMAS CEASEFIRE AGREEMENT
CEASEFIRE OPENS A FRAGILE DOOR
AGREEMENT ISRAEL HAMAS CEASEFIRE
ISRAEL HAMAS WAR
GAZA CEASEFIRE

