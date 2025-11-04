ETV Bharat / Videos

ہر طبقے کو ترقی کے تسلسل میں شامل کرنے کی ضرورت: دیویانی رانا - NAGROTA ASSEMBLY CONSTITUENCY

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2025 at 5:28 PM IST

Updated : November 4, 2025 at 5:35 PM IST

جموں، (محمد اشرف گنائی): ناگروٹہ اسمبلی حلقہ میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی امیدوار دیویانی رانا نے عوامی رابطہ مہم تیز کرتے ہوئے ترقی، استحکام اور شفاف حکمرانی کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں دیویانی رانا نے کہا کہ وہ اپنے مرحوم والد اور سابق ایم ایل اے دیویندر سنگھ رانا کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ترقی یافتہ اور ہم آہنگ ناگروٹہ کے خواب کو حقیقت بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والد نے اپنے دور میں شمولیتی اور پائیدار ترقی کے لیے جو عزم دکھایا، وہی ان کے لیے رہنما اصول رہے گا۔

ہر طبقے کو ترقی کے تسلسل میں شامل کرنے کی ضرورت

دیویانی رانا، جنہوں نے رواں سال جنوری میں بھارتیہ جنتا یووا مورچہ (بی جے وائی ایم) کی نائب صدر کے طور پر فعال سیاست میں قدم رکھا، نے کہا کہ ناگروٹہ نے حالیہ برسوں میں کئی ترقیاتی منصوبوں کا مشاہدہ کیا ہے، تاہم اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ان کے مطابق، اصل ضرورت ترقی کے تسلسل کو برقرار رکھنے اور ہر طبقے کو اس میں شامل کرنے کی ہے۔

سب کا وشواس، سب کا پریاس" صرف نعرہ نہیں

انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی پالیسی "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس" صرف نعرہ نہیں بلکہ طرز حکمرانی کی بنیاد ہے، جس نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں پورے ملک اور جموں و کشمیر میں ترقی کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ پانچ برسوں میں خطے میں بنیادی ڈھانچے، روزگار، تعلیم اور عوامی بہبود کے میدان میں نمایاں تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں۔ 

