حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ - INTERVIEW MLA DR BASHIR VEERI
Published : November 7, 2025 at 5:25 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بجبہارا ڈاکٹر بشیر ویری نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پارٹی نے انہیں نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں این سی امیدوار شمیم بیگم کی انتخابی مہم کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اس وقت جموں میں انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر بشیر ویری سے جب یہ پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نگروٹہ میں انتخابی جلسے کے دوران مائیک میں خرابی کے باعث تقریر ادھوری چھوڑ کر اسٹیج کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ "جب کوئی لیڈر عوام سے خطاب کے لیے وقت نکالتا ہے اور آخر میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا تو یہ افسوسناک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک مقرر کے لیے یہ لمحہ بے حد مایوس کن ہوتا ہے جب وہ کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہو مگر اچانک مائیک بند ہو جائے۔"
حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ: ڈاکٹر ویری
انہوں نے مزید کہا کہ "منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جو عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔" انتخابی منشور پر عمل درآمد کے سوال پر ڈاکٹر ویری نے کہا کہ "ہم نے انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے، انہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ہمیں امید تھی کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہماری حکومت وعدوں کی تکمیل کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے۔"
