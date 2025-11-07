ETV Bharat / Videos

حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ - INTERVIEW MLA DR BASHIR VEERI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں، (محمد اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بجبہارا ڈاکٹر بشیر ویری نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پارٹی نے انہیں نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں این سی امیدوار شمیم بیگم کی انتخابی مہم کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اس وقت جموں میں انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر بشیر ویری سے جب یہ پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نگروٹہ میں انتخابی جلسے کے دوران مائیک میں خرابی کے باعث تقریر ادھوری چھوڑ کر اسٹیج کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ "جب کوئی لیڈر عوام سے خطاب کے لیے وقت نکالتا ہے اور آخر میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا تو یہ افسوسناک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک مقرر کے لیے یہ لمحہ بے حد مایوس کن ہوتا ہے جب وہ کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہو مگر اچانک مائیک بند ہو جائے۔"

حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ: ڈاکٹر ویری

انہوں نے مزید کہا کہ "منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جو عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔" انتخابی منشور پر عمل درآمد کے سوال پر ڈاکٹر ویری نے کہا کہ "ہم نے انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے، انہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ہمیں امید تھی کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہماری حکومت وعدوں کی تکمیل کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے۔"

جموں، (محمد اشرف گنائی): نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے بجبہارا ڈاکٹر بشیر ویری نے ای ٹی وی بھارت کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پارٹی نے انہیں نگروٹہ اسمبلی حلقہ میں این سی امیدوار شمیم بیگم کی انتخابی مہم کے لیے مقرر کیا ہے اور وہ اس وقت جموں میں انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر بشیر ویری سے جب یہ پوچھا گیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نگروٹہ میں انتخابی جلسے کے دوران مائیک میں خرابی کے باعث تقریر ادھوری چھوڑ کر اسٹیج کیوں چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ "جب کوئی لیڈر عوام سے خطاب کے لیے وقت نکالتا ہے اور آخر میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا تو یہ افسوسناک لمحہ ہوتا ہے۔ ایک مقرر کے لیے یہ لمحہ بے حد مایوس کن ہوتا ہے جب وہ کسی خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہو مگر اچانک مائیک بند ہو جائے۔"

حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ: ڈاکٹر ویری

انہوں نے مزید کہا کہ "منتخب حکومت اور ایل جی انتظامیہ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے، جو عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ بن رہا ہے۔" انتخابی منشور پر عمل درآمد کے سوال پر ڈاکٹر ویری نے کہا کہ "ہم نے انتخابات کے دوران جو وعدے کیے تھے، انہیں پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگرچہ ہمیں امید تھی کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کے باوجود ہماری حکومت وعدوں کی تکمیل کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہی ہے۔"

For All Latest Updates

TAGGED:

BIJBEHARA MLA DR BASHIR VEERI
NC SENIOR LEADER BASHIR VEERI
INTERVIEW MLA DR BASHIR VEERI
DR BASHIR VEERI NC SENIOR LEADER
INTERVIEW MLA DR BASHIR VEERI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Urdu Team

...view details

اسی موضوع پر

کشمیر میں پہلی بار بانس کی کامیاب افزائش

کشمیر میں پہلی بار بانس کی کامیاب افزائش

November 7, 2025 at 5:19 PM IST
ہونے والی دلہن کی ’پر اسرار موت‘ لواحقین نے کیا تحقیقات کا مطالبہ

ہونے والی دلہن کی ’پر اسرار موت‘ لواحقین نے کیا تحقیقات کا مطالبہ

November 6, 2025 at 7:33 PM IST
شاہد شفیع

کشمیری ٹیچر شاہد شفیع نے اپنے علاقے میں قائم کی جدید لائبریری

November 6, 2025 at 6:28 PM IST
Exclusive Interview wajida Tabassum Kashmir First female fiction writer Urdu News

کشمیر کی پہلی خاتون افسانہ نگار "واجدہ تبسم گورکو" سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کی خصوصی گفتگو

November 6, 2025 at 5:36 PM IST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.