کمر، گھٹنوں کے درد اور سوجن پر ماہر آرتھوپیڈیک ڈاکٹر سُوجائے بھٹاچاریہ کے ساتھ خصوصی گفتگو - ORTHOPEDIC SPECIALIST DR SUJAY

چیئرمین، میکس انسٹی ٹیوٹ آف روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ڈاکٹر سُوجایے بھٹاچاریہ کے ساتھ گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 17, 2026 at 3:21 PM IST

سرینگر (پرویز الدین ) : اوسٹیوآرتھرائٹس (Osteoarthritis)ایک خاص عمر کی طبی حالت ہے جو عام طور پر سٹھ برس سے زائد عمر کے افراد میں پائی جاتی ہے، تاہم کشمیر جیسے سرد علاقے میں یہ عارضہ اب کم عمر لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ 

اس حوالہ سے میکس انسٹی ٹیوٹ آف روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر سُوجایے بھٹاچاریہ نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ ایک خصوصٰ بات چیت کے دوران گھٹنوں میں درد یا چلنے پھرنے میں دشواریوں پر تفصیلی بات کی۔

انہوں نے کہا کہ  اکثر و بیشتر 60 برس کی عمر کے بعد ہی یہ عارضہ دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ادویات سے ہی ٹھیک کیا جاتا ہے تاہم جوڑوں یا گھٹنوں کی یہ تکلیف بعض اوقات سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ڈاکٹر سرجری تجویز کرے تو اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور آج کل روبوٹک سرجری بھی عام ہے جس کے تقریباً صد فیصد نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔

سرینگر (پرویز الدین ) : اوسٹیوآرتھرائٹس (Osteoarthritis)ایک خاص عمر کی طبی حالت ہے جو عام طور پر سٹھ برس سے زائد عمر کے افراد میں پائی جاتی ہے، تاہم کشمیر جیسے سرد علاقے میں یہ عارضہ اب کم عمر لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ 

اس حوالہ سے میکس انسٹی ٹیوٹ آف روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر سُوجایے بھٹاچاریہ نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کے ساتھ ایک خصوصٰ بات چیت کے دوران گھٹنوں میں درد یا چلنے پھرنے میں دشواریوں پر تفصیلی بات کی۔

انہوں نے کہا کہ  اکثر و بیشتر 60 برس کی عمر کے بعد ہی یہ عارضہ دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ادویات سے ہی ٹھیک کیا جاتا ہے تاہم جوڑوں یا گھٹنوں کی یہ تکلیف بعض اوقات سرجری کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ڈاکٹر سرجری تجویز کرے تو اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے اور آج کل روبوٹک سرجری بھی عام ہے جس کے تقریباً صد فیصد نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔

