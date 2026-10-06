'2 کروڑ کی آبادی میں 47 لاکھ ووٹر غیر قانونی کیسے ہو گئے؟'
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Published : October 6, 2026 at 4:32 PM IST
نئی دہلی: ملک بھر میں جاری ایس آئی آر (SIR) کی ووٹر لسٹ نظرِ ثانی کی مہم اور اس کے تحت مبینہ طور پر 13 کروڑ سے زائد ووٹرز کے نام کاٹے جانے کے معاملے کو لے کر ملک گیر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دہلی میں اس عمل کے خلاف عدم اطمینان مسلسل کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اسی دوران، دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر اور سینیئر بیوروکریٹ ڈاکٹر نجیب جنگ نے اس پورے عمل اور الیکشن کمیشن کے طریقۂ کار پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمشنر کے کردار پر کھل کر بات کی اور کہا کہ آئین (دستور) کا تحفظ کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جس نے اس کا حلف اٹھایا ہے۔ خصوصی بات چیت کے آغاز میں جب نجیب جنگ سے پوچھا گیا کہ وہ آج اپنے مطالبات کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) کے دفتر کیوں نہیں جا سکے، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انتظامی رکاوٹوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا، "ہم تو جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں روک دیا گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا"۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا بنیادی مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ڈاکٹر نجیب جنگ نے کہا: "ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز سنی جائے اور جب عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو ہم نے عوام کی طرف سے ایک میمورنڈم/نوٹس تیار کیا ہے جسے ہم الیکشن کمیشن کو سونپنا چاہتے تھے، لیکن دہلی پولیس نے ہمیں راستے میں ہی روک دیا"۔ سابق لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی واضح کیا کہ اس مارچ اور ملاقات کے لیے انتظامیہ کو پہلے سے مکمل اطلاع دی گئی تھی، اس کے باوجود انہیں پرامن طریقے سے اپنی بات رکھنے کے حق سے محروم کیا گیا۔ ایس آئی آر (SIR) مہم کے تحت ملک بھر میں 13 کروڑ سے زیادہ اور اکیلے دہلی میں تقریباً 46 سے 47 لاکھ ووٹرز کے نام فہرست سے ہٹائے جانے کے اعداد و شمار پر نجیب جنگ نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سخت سوال اٹھاتے ہوئے کہا: "کیا اتنی بڑی تعداد میں یہاں غیر قانونی طور پر ووٹرز موجود تھے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا! ہم نے سال 2015 اور 2016 میں یہاں انتخابات کرائے ہیں۔ کیا اس وقت ایک بھی ایسی شکایت سامنے آئی تھی؟ ان تمام لوگوں نے پہلے کے انتخابات میں باقاعدہ ووٹ ڈالا ہے، تو اچانک وہ غیر قانونی کہاں سے ہو گئے؟ اور جب دہلی کی کل آبادی ہی تقریباً دو کروڑ ہے، تو اس میں سے 46-47 لاکھ لوگ غیر قانونی کیسے ہو سکتے ہیں؟"
جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ڈرافٹ (ووٹر لسٹ کا مسودہ) جاری ہونے کے بعد اب نئے ووٹرز کو جوڑنے کا کام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے انتظامی لاپرواہی پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ووٹر شامل کرنا تو عام عمل کا حصہ ہے اور انہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن جن لوگوں کو بلاوجہ ان کے جمہوری حق (حقِ رائے دہی) سے محروم کیا گیا ہے، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پورے غلط طریقۂ کار کی وجہ سے عام عوام کو بلاوجہ کی بھاگ دوڑ اور معاشی و ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 'انڈیا' (INDIA) اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ کی طرف سے اس معاملے پر کیے جانے والے احتجاج کے تناظر میں جب ان سے کوئی مشورہ دینے کو کہا گیا، تو انہوں نے خود کو سیاسی جماعتوں سے مکمل طور پر الگ رکھا۔ نجیب جنگ نے واضح کیا: "میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں۔ ہم لوگ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں۔ ہم سابق سول سرونٹس (سرکاری افسران) ہیں۔ ہم نے یہ اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم گیانیش کمار جی (جو مجھ سے کم از کم 15-16 سال جونیئر ہیں)، پلے صاحب اور شیو مکھرجی صاحب جیسے عہدیداروں سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارا ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر (Neutral Point of View) کیا ہے"۔ خصوصی گفتگو کے آخر میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سول سروسز میں شمولیت کے وقت انہوں نے آئین (دستور) کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، تو کیا انہیں لگتا ہے کہ آج اس آئین کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اس پر نجیب جنگ نے انتہائی بے باک انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، "سب نے آئین کو کمزور نہیں کیا ہے، لیکن گیانیش جی نے تو کیا ہی ہے"۔ ان کا یہ سخت بیان انتظامی راہداریوں اور سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر ایک بڑی بحث چھیڑ گیا ہے۔
ملک بھر میں ووٹر لسٹوں سے نام خارج کیے جانے کے اس حساس معاملے پر ایک سابق بیوروکریٹ اور آئینی عہدے پر فائز رہی شخصیت کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب الیکشن کمیشن کی شفافیت اور غیر جانبداری پر مسلسل سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سابق آئی اے ایس (IAS) افسر: ڈاکٹر نجیب جنگ بھارتی انتظامی خدمات کے مایہ ناز افسر رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر: وہ دہلی کی مشہور مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وی سی (VC) بھی رہ چکے ہیں۔ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر (LG): اس کے بعد مرکزی حکومت نے انہیں دہلی کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا۔ اپنے ادبی اور تعلیمی مزاج کی وجہ سے انہوں نے ایل جی کے عہدے پر رہتے ہوئے بھی روایتی طرز سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کی۔ دہلی حکومت سے ٹکراؤ: ان کے دورِ حکومت میں ہی دہلی میں 'عام آدمی پارٹی' (AAP) کی حکومت بنی، اور دہلی حکومت اور ان کے درمیان اختیارات کی جنگ اور टकराव کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ استعفیٰ اور موجودہ سرگرمیاں: سال 2016 میں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ ریٹائرڈ ہیں اور سماجی خدمات میں مصروف ہیں۔
نئی دہلی: ملک بھر میں جاری ایس آئی آر (SIR) کی ووٹر لسٹ نظرِ ثانی کی مہم اور اس کے تحت مبینہ طور پر 13 کروڑ سے زائد ووٹرز کے نام کاٹے جانے کے معاملے کو لے کر ملک گیر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دہلی میں اس عمل کے خلاف عدم اطمینان مسلسل کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اسی دوران، دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر اور سینیئر بیوروکریٹ ڈاکٹر نجیب جنگ نے اس پورے عمل اور الیکشن کمیشن کے طریقۂ کار پر سخت سوالات اٹھائے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الیکشن کمشنر کے کردار پر کھل کر بات کی اور کہا کہ آئین (دستور) کا تحفظ کرنا ہر اس شخص کا فرض ہے جس نے اس کا حلف اٹھایا ہے۔ خصوصی بات چیت کے آغاز میں جب نجیب جنگ سے پوچھا گیا کہ وہ آج اپنے مطالبات کو لے کر الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) کے دفتر کیوں نہیں جا سکے، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انتظامی رکاوٹوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا، "ہم تو جانا چاہتے تھے، لیکن ہمیں روک دیا گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ہمیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا"۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا بنیادی مطالبہ کیا تھا، تو انہوں نے واضح کیا کہ یہ کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے حقوق کی لڑائی ہے۔ ڈاکٹر نجیب جنگ نے کہا: "ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی آواز سنی جائے اور جب عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو ہم نے عوام کی طرف سے ایک میمورنڈم/نوٹس تیار کیا ہے جسے ہم الیکشن کمیشن کو سونپنا چاہتے تھے، لیکن دہلی پولیس نے ہمیں راستے میں ہی روک دیا"۔ سابق لیفٹیننٹ گورنر نے یہ بھی واضح کیا کہ اس مارچ اور ملاقات کے لیے انتظامیہ کو پہلے سے مکمل اطلاع دی گئی تھی، اس کے باوجود انہیں پرامن طریقے سے اپنی بات رکھنے کے حق سے محروم کیا گیا۔ ایس آئی آر (SIR) مہم کے تحت ملک بھر میں 13 کروڑ سے زیادہ اور اکیلے دہلی میں تقریباً 46 سے 47 لاکھ ووٹرز کے نام فہرست سے ہٹائے جانے کے اعداد و شمار پر نجیب جنگ نے گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے سخت سوال اٹھاتے ہوئے کہا: "کیا اتنی بڑی تعداد میں یہاں غیر قانونی طور پر ووٹرز موجود تھے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا! ہم نے سال 2015 اور 2016 میں یہاں انتخابات کرائے ہیں۔ کیا اس وقت ایک بھی ایسی شکایت سامنے آئی تھی؟ ان تمام لوگوں نے پہلے کے انتخابات میں باقاعدہ ووٹ ڈالا ہے، تو اچانک وہ غیر قانونی کہاں سے ہو گئے؟ اور جب دہلی کی کل آبادی ہی تقریباً دو کروڑ ہے، تو اس میں سے 46-47 لاکھ لوگ غیر قانونی کیسے ہو سکتے ہیں؟"
جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ڈرافٹ (ووٹر لسٹ کا مسودہ) جاری ہونے کے بعد اب نئے ووٹرز کو جوڑنے کا کام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے انتظامی لاپرواہی پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے ووٹر شامل کرنا تو عام عمل کا حصہ ہے اور انہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن جن لوگوں کو بلاوجہ ان کے جمہوری حق (حقِ رائے دہی) سے محروم کیا گیا ہے، انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پورے غلط طریقۂ کار کی وجہ سے عام عوام کو بلاوجہ کی بھاگ دوڑ اور معاشی و ذہنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 'انڈیا' (INDIA) اتحاد کے ارکانِ پارلیمنٹ کی طرف سے اس معاملے پر کیے جانے والے احتجاج کے تناظر میں جب ان سے کوئی مشورہ دینے کو کہا گیا، تو انہوں نے خود کو سیاسی جماعتوں سے مکمل طور پر الگ رکھا۔ نجیب جنگ نے واضح کیا: "میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں۔ ہم لوگ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہیں۔ ہم سابق سول سرونٹس (سرکاری افسران) ہیں۔ ہم نے یہ اپنا فرض سمجھا ہے کہ ہم گیانیش کمار جی (جو مجھ سے کم از کم 15-16 سال جونیئر ہیں)، پلے صاحب اور شیو مکھرجی صاحب جیسے عہدیداروں سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ہمارا ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر (Neutral Point of View) کیا ہے"۔ خصوصی گفتگو کے آخر میں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سول سروسز میں شمولیت کے وقت انہوں نے آئین (دستور) کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا، تو کیا انہیں لگتا ہے کہ آج اس آئین کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ اس پر نجیب جنگ نے انتہائی بے باک انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا، "سب نے آئین کو کمزور نہیں کیا ہے، لیکن گیانیش جی نے تو کیا ہی ہے"۔ ان کا یہ سخت بیان انتظامی راہداریوں اور سیاسی حلقوں میں ایک بار پھر ایک بڑی بحث چھیڑ گیا ہے۔
ملک بھر میں ووٹر لسٹوں سے نام خارج کیے جانے کے اس حساس معاملے پر ایک سابق بیوروکریٹ اور آئینی عہدے پر فائز رہی شخصیت کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب الیکشن کمیشن کی شفافیت اور غیر جانبداری پر مسلسل سنگین سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سابق آئی اے ایس (IAS) افسر: ڈاکٹر نجیب جنگ بھارتی انتظامی خدمات کے مایہ ناز افسر رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس چانسلر: وہ دہلی کی مشہور مرکزی یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وی سی (VC) بھی رہ چکے ہیں۔ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر (LG): اس کے بعد مرکزی حکومت نے انہیں دہلی کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا۔ اپنے ادبی اور تعلیمی مزاج کی وجہ سے انہوں نے ایل جی کے عہدے پر رہتے ہوئے بھی روایتی طرز سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کی۔ دہلی حکومت سے ٹکراؤ: ان کے دورِ حکومت میں ہی دہلی میں 'عام آدمی پارٹی' (AAP) کی حکومت بنی، اور دہلی حکومت اور ان کے درمیان اختیارات کی جنگ اور टकराव کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ استعفیٰ اور موجودہ سرگرمیاں: سال 2016 میں انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب وہ ریٹائرڈ ہیں اور سماجی خدمات میں مصروف ہیں۔