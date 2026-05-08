پاکستانی گولہ باری کے ایک سال بعد بھی پونچھ میں بنکروں کا وعدہ ادھورا - POONCH UNDERGROUND BUNKER
Published : May 8, 2026 at 4:20 PM IST
پونچھ (عامر تانترے): گزشتہ برس 'آپریشن سندور' کے جواب میں سرحدی قصبہ پونچھ میں پاکستانی گولہ باری میں درجن سے زائد شہری ہلاک جبکہ بیسیوں زخمی ہوئے تھے۔ جہاں کئی ڈھانچوں کو نقصان پہنچا وہیں لوگوں کی جانب سے علاقے میں بنکر بنائے جانے کی مانگ کی گئی تھی، جسے یوٹی و مرکزی حکومت نے منظوری دی تھی۔
تاہم ایک سال کا طویل عرصۃ گزرنے کے باوجود بھی بنکروں کی تعمیر نہیں کی گئی۔ گولہ باری کے ایک برس بعد بھی لوگ آج بھی خوفزدہ ہے۔ پونچھ شہر کے رہائشیوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "اگر دوبارہ گولہ باری ہوئی، تو لوگ پچھلے سال کی طرح شہر چھوڑنے کو مجبور ہو جائیں گے۔"
