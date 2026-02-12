ETV Bharat / Videos

پلوامہ میں الیکٹرسٹی ایمپلائز کا احتجاج، ترمیمی بل واپس لینے کا مطالبہ - KPDCL PROTEST

پلوامہ میں الیکٹرسٹی ایمپلائز کا احتجاج، ترمیمی بل واپس لینے کا مطالبہ (ای ٹی وی بھارت)

Published : February 12, 2026 at 4:57 PM IST

پلوامہ : پلوامہ ضلع میں کشمیر پاور ڈسٹری بیوشن کارپوریشن لمیٹڈ (KPDCL) سے وابستہ ملازمین نے محکمہ کے احاطے میں جمع ہوکر بجلی کی نجکاری کے خلاف شدید نعرہ بازی کرتے ہوئے ’’الیکٹرسٹی ترمیمی بل‘‘ کے خلاف احتجاج کیا۔  

احتجاجی مظاہرین نے بجلی محکمہ کی نجکاری کو عوامی مفاد کے برخلاف قرار دیتے ہوئے ’’الیکٹرسٹی ترمیمی بل کو فوری طور پر پارلیمنٹ میں مسترد‘‘ کیے جانے کی اپیل کی۔

احتجاجیوں نے کہا: ’’یہ ترمیمی بل منظور ہوئی تو اس کا اثر صارفین پر پڑے گا۔ بجلی نرخوں میں اضافہ ہوگا جس سے مہنگائی بڑھے گی اور لوگوں کی زندگی مشکلات سے بھر جائے گی۔‘‘

