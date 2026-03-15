الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس لائیو - ELECTION COMMISSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 15, 2026 at 4:10 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:24 PM IST
ہندوستان کے الیکشن کمیشن (ای سی آئی) کی طرف سے آسام، کیرالہ، مغربی بنگال، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کیا جارہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار، الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے ساتھ شام 4 بجے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کریں ۔
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا انعقاد
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ کو صاف کرنے کے لیے مغربی بنگال، کیرالہ، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا انعقاد کیا۔ آسام میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی (SR) کی گئی۔ انتخابی فہرستوں (SIR) کی خصوصی نظر ثانی (SR) جو گزشتہ سال جون میں شروع ہوئی تھی، اب تک 11 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں بشمول مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالہ اور پڈوچیری میں کی جا چکی ہے۔
