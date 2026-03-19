کشمیر میں عید کی خریداری پھیکی؛  موسم، مہنگائی اور ایران جنگ نے خوشیاں کم کر دیں - EID SHOPPING IN KASHMIR

کشمیر میں عید کی خریداری پھیکی (ای ٹی وی بھارت)

By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 19, 2026 at 4:37 PM IST

سرینگر: عیدالفطر سے قبل کشمیر خاص کر سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک کے بازاروں میں عام طور پر کافی چہل پہل ہوتی تھی تاہم اس بار پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ بارش، مہنگائی اور امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے اثرات کا اثر کشمیر خاص کر سرینگر کے بازاروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

لوگوں، دکانداروں کا ماننا ہے کہ بارش، مہنگائی اور عالمی معیشت کے اثرات نے خریداری کا جوش کم کر دیا ہے۔ 

تاجروں کا کہنا ہے کہ "خرام موسم نے نہ صرف خوشی کا ماحول مدھم کیا بلکہ بارشوں سے موسم بھی سرد ہو گیا۔" ایک یا تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ  بارش کی وجہ سے لوگ لال چوک جیسے بڑے بازاروں کے بجائے اپنے گھروں کے نزدیکی بازاروں یا پھر آن لائن خریداری کو ہی ترجیح دے رہے ہیں ۔

سرینگر: عیدالفطر سے قبل کشمیر خاص کر سرینگر کے تجارتی مرکز لال چوک کے بازاروں میں عام طور پر کافی چہل پہل ہوتی تھی تاہم اس بار پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ بارش، مہنگائی اور امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کے اثرات کا اثر کشمیر خاص کر سرینگر کے بازاروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔

لوگوں، دکانداروں کا ماننا ہے کہ بارش، مہنگائی اور عالمی معیشت کے اثرات نے خریداری کا جوش کم کر دیا ہے۔ 

تاجروں کا کہنا ہے کہ "خرام موسم نے نہ صرف خوشی کا ماحول مدھم کیا بلکہ بارشوں سے موسم بھی سرد ہو گیا۔" ایک یا تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ  بارش کی وجہ سے لوگ لال چوک جیسے بڑے بازاروں کے بجائے اپنے گھروں کے نزدیکی بازاروں یا پھر آن لائن خریداری کو ہی ترجیح دے رہے ہیں ۔

ETV Bharat Urdu Team

