بارشوں کے باوجود پلوامہ میں عید الفطر کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں گہما گہمی برقرار - EID RUSH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 20, 2026 at 11:57 AM IST
پلوامہ : عید کے پیش نظر کشمیر بھر بارشوں کا سلسلہ جاری ہے تاہم اس کے باوجود لوگ عید کی خریداری میں محو دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں گرچہ رش کافی کم تھا تاہم اس کے باوجود لوگوں کی خاصی تعداد گھروں سے باہر نکلی اور عید کی خریداری کی۔
پلوامہ کے بیشتر بازاروں میں مسلسل بارشوں کے باوجود عید کی تیاریوں اور خریداری کا جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ میں ٹاؤن سمیت مختلف بازاروں میں خریداروں کی خاصی بھیڑ دیکھنے کو ملی۔
عام طور پر خریدار عید کے موقع پر ملبوسات، مٹھائیاں، روٹی اور گوشت کی خریداری کرتے دکھائی دیے۔ جبکہ دکانداروں نے بھی صارفین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ تاہم خریداروں نے مہنگائی کا الزام عائد کرتے ہوئے حکام سے اس بارے میں ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا۔
