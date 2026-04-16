منشیات صرف ذاتی نہیں بلکہ سماجی خطرہ ہے: منوج سنہا - DRUG FREE INDIA
Published : April 16, 2026 at 4:27 PM IST
سرینگر : لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے حوالہ سے دعویٰ کیا کہ اسے جموں کشمیر میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے "نشہ مکت بھارت" کے خواب کے عین مطابق ہی چلایا جا رہا ہے۔
منوج سنہا نے سرینگر میں "نشہ مکت بھارت" کے حوالہ سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے منشیات مخالف مہم کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عوام خاص کر نوجوانوں کو منشیات سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے منشیات مخالف مہم میں شریک ہوکر منشیات سے پاک معاشرے کی تکمیل کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا یوگدان دینے کی اپیل کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "منشیات کی لت صرف ایک فرد یا ایک کنبے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین سماجی خطرہ ہے۔"
سرینگر : لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے حوالہ سے دعویٰ کیا کہ اسے جموں کشمیر میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے "نشہ مکت بھارت" کے خواب کے عین مطابق ہی چلایا جا رہا ہے۔
منوج سنہا نے سرینگر میں "نشہ مکت بھارت" کے حوالہ سے منعقدہ ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے منشیات مخالف مہم کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عوام خاص کر نوجوانوں کو منشیات سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے منشیات مخالف مہم میں شریک ہوکر منشیات سے پاک معاشرے کی تکمیل کو شرمندہ تعبیر کرنے میں اپنا یوگدان دینے کی اپیل کی۔
انہوں نے مزید کہا کہ "منشیات کی لت صرف ایک فرد یا ایک کنبے کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سنگین سماجی خطرہ ہے۔"